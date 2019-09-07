Centro de Vitória

Trânsito continua lento mesmo horas após desfile de Independência

De acordo com a Central de Videomonitoramento da Prefeitura de Vitória, os bloqueios que foram realizados para as apresentações ainda não foram retirados

Publicado em 7 de setembro de 2019 às 23:42 - Atualizado há 6 anos

Motoristas que tentam chegar em Vitória pelo Centro da Capital na noite deste sábado (07) continuam enfrentando o trânsito engarrafado. Isso porque a Avenida Beira Mar continua interditada mesmo horas após o desfile da Independência que aconteceu no local durante a manhã de hoje.

De acordo com a Central de Videomonitoramento da Prefeitura de Vitória, os bloqueios que foram realizados para as apresentações ainda não foram retirados. O desvio foi feito desde a Praça Oito, na Avenida Jerônimo Monteiro até a Avenida Vitória, próximo ao colégio Salesiano. As pistas deveriam estar liberadas a partir das 15 horas, mas até a publicação desta matéria a região ainda não estava liberada.

A Prefeitura de Vitória informa que o trânsito na Avenida Beira-Mar, no sentido Centro X Camburi, será liberado às 13h neste domingo (8) após o funcionamento da Rua de Lazer, que funciona todos os domingos e feriados, sempre das 7h às 13h. O órgão também lembra que a ciclofaixa funciona das 7h às 15h, também sempre aos domingos e feriados, ligando o Tancredão, na região da Rodoviária, ao viaduto Araceli, em Jardim Camburi, totalizando 16 quilômetros de ciclofaixa.

