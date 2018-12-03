Trânsito congestionado em Vitória na volta para a casa

No final da tarde desta segunda-feira (3) as principais vias de Vitória já estavam congestionadas. De acordo com a Central de Trânsito do Gazeta Online, já às 17h20 a Terceira Ponte apresentava engarrafamento no sentido Vila Velha.
Segunda a Guarda Municipal, não houve registros de acidentes na Capital, somente o aumento de veículos circulando nas vias devido à greve dos rodoviários.
CONFIRA OUTROS PONTOS DE LENTIDÃO
- Av. Jerônimo Monteiro, sentido Vila Rubim;
- Av. Nossa Senhora da Penha, nos dois sentidos;
- Av. Maruípe, sentido Santa Luiza;
- Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Enseada do Suá;
- Av. Américo Buaiz, sentido Centro;
- Av. Saturnino Brito, nos dois sentidos;
- Av. Dante Michelini, nos dois sentidos;
- Av. Desembargador Santos Neves, nos dois sentidos;
- Av. Fernando Ferrari, sentido Serra.