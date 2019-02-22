Home
>
Grande Vitória
>
Tragédia em Linhares: Justiça concede liberdade ao pai do menino Kauã

Tragédia em Linhares: Justiça concede liberdade ao pai do menino Kauã

O empresário Rainy Butkovsky havia sido preso após ameaçar e desacatar um juiz, do lado de fora do Fórum de Linhares