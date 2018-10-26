Tradicional loja de bicicletas em Vitória vai fechar as portas

Marcelo Abaurre, proprietário da loja Armazém Bicicletas na Avenida Leitão da Silva Crédito: Edson Chagas | Arquivo

Espírito Santo, o Armazém Bicicletas, vai fechar as portas após três décadas de funcionamento na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O anúncio foi feito na manhã da última quarta-feira (24), pelo proprietário do estabelecimento Marcelo Benezath Abaurre. Mais uma tradicional loja no, o Armazém Bicicletas, vai fechar as portas após três décadas de funcionamento na, em. O anúncio foi feito na manhã da última quarta-feira (24), pelo proprietário do estabelecimento Marcelo Benezath Abaurre.

Ao Gazeta Online, o empresário contou que o encerramento das atividades  que devem ser finalizadas até o final do ano  aconteceu após um acordo realizado com a família. "Tenho 73 anos. De repente, vem um cartão amarelo pra gente. Não quero receber o vermelho. Então chega uma hora que a gente tem que dar uma pausa. Viver e aproveitar mais a vida, de outras formas e com a família", contou.

Acreditamos sempre no bem-estar físico e emocional que o ato de pedalar proporciona às pessoas, além de ser o meio de transporte mais sustentável e ecologicamente correto. Foram inúmeros os sonhos realizados, muitas descobertas e muito aprendizado. O sentimento é de dever cumprido.

A loja funcionava desde 1987, há exatamente 31 anos, e contava com 12 funcionários. O armazém patrocinou diversos eventos de passeios ciclísticos no Estado, como o 'Pedalaços pela Paz', além de incentivar o uso das bicicletas como meio de transporte e de lazer.

CONFIRA O COMUNICADO

Comunicamos aos nossos clientes e amigos que até o final do ano encerraremos as atividades comerciais do Armazém Bicicletas, loja com mais de 30 anos de atuação no mercado.

Despedimo-nos e agradecemos aos clientes, colaboradores e fornecedores com a dignidade que sempre marcou nosso nome no mercado, honrando todos os compromissos e obrigações.

Orgulhosos de nossa trajetória, agradecemos a parceria e cooperação ao longo de todos esses anos.

Acreditamos sempre no bem-estar físico e emocional que o ato de pedalar proporciona às pessoas, além de ser o meio de transporte mais sustentável e ecologicamente correto.

Foram inúmeros os sonhos realizados, muitas descobertas e muito aprendizado. O sentimento é de dever cumprido.

Deixo aqui minha enorme gratidão e, é claro, um grande presente: uma queima total do nosso estoque de bicicletas, peças e acessórios. Será uma oportunidade única e os preços estarão imperdíveis. Se você não quer ficar de fora, seja rápido e aproveite!

Abraço!

Saúde e Paz,