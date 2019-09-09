Home
>
Grande Vitória
>
Toca da Guerrilha do Caparaó é encontrada em distrito de Iúna

Toca da Guerrilha do Caparaó é encontrada em distrito de Iúna

"Toca" é o nome que os guerrilheiros usavam para definir buracos na terra onde escondiam objetos; diversos agricultores da região têm a curiosidade de procurar pistas dessa história