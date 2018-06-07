Termômetro registra 7°C em Vargem Alta nesta quinta-feira

O termômetro de um hotel localizado em Vargem Alta, na Região Serrana do Estado, registrou 7°C na manhã desta quinta-feira (7). O gerente do hotel, Paulo Uliana, fotografou a medição e também como o frio deixou a manhã esbranquiçada.

O que parece ser uma fumaça sobre o lago é, na verdade, o fenômeno denominado como geada. O Climatempo explica que a geada é comum para regiões serranas, como Vargem Alta, e acontece durante o frio intenso. Ela não cai do céu, se forma quando a temperatura muito baixa congela o orvalho, deixando as plantas com aspecto de nevadas, esbranquiçadas.