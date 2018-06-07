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Termômetro registra 7°C em Vargem Alta nesta quinta-feira

O gerente do hotel da região, Paulo Uliana, fotografou a medição e também como o frio deixou a manhã esbranquiçada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 12:38

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 12:38

Vargem Alta, região Serrana do ES, registra 7°C na manhã desta quinta-feira (7) Crédito: Paulo Uliana
O termômetro de um hotel localizado em Vargem Alta, na Região Serrana do Estado, registrou 7°C na manhã desta quinta-feira (7). O gerente do hotel, Paulo Uliana, fotografou a medição e também como o frio deixou a manhã esbranquiçada. 
O que parece ser uma fumaça sobre o lago é, na verdade, o fenômeno denominado como geada. O Climatempo explica que a geada é comum para regiões serranas, como Vargem Alta, e acontece durante o frio intenso. Ela não cai do céu, se forma quando a temperatura muito baixa congela o orvalho, deixando as plantas com aspecto de nevadas, esbranquiçadas.

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