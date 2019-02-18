Terminais do Transcol: de problemas em vigas a extintor vazio

Armadura metálica em estado avançado de corrosão exposta no Terminal do Ibes, em Vila Velha Crédito: Laudo do Crea-ES

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizou vistoria nos 10 terminais da Grande Vitória e avaliou a situação como “preocupante”. A entidade apontou diversos problemas estruturais, entre os quais trincas em vigas de sustentação, instalação elétrica exposta, rachadura no piso, telhado com furos. As informações constam em laudo que foi obtido com exclusividade pela equipe do Bom Dia ES, da TV GAZETA.

A condição dos banheiros também assusta: locais sem porta e torneira sem ligação com a rede de esgoto. Os engenheiros encontraram ainda extintor de incêndio vazio e com validade vencida.

No Terminal de Laranjeiras, que tem 29 anos de uso, foram constatados furos nas telhas metálicas - que estavam em estado adiantado de corrosão - pista de ônibus com afundamento, fiação exposta e amarrada com fita isolante, trinca no piso de passagem do pedestre e extintores de incêndio vazios.

No Terminal de Jardim América, em Cariacica, inaugurado há nove anos, alguns pilares estão interditados e cercados com madeirite por conta de infiltração nas vigas.

Já no de São Torquato, em Vila Velha, os engenheiros encontraram o para-raio com o fio de aterramento cortado, ou seja, sem função nenhuma. No Terminal do Ibes, também no município, a caixa d’água potável estava com uma tampa improvisada que permitia a entrada de insetos e outros contaminantes.

O relatório foi realizado pelo Crea-ES para verificar as condições físicas em que se encontram as estruturas e instalações dos terminais da Grande Vitória. As vistorias foram realizadas de agosto a outubro do ano passado. No entanto, os documentos foram finalizados no mês de dezembro.

Terminais

Foram vistoriados os terminais de Jacaraípe, Carapina, Laranjeiras, Campo Grande, Jardim América, Itacibá, São Torquato, Ibes, Vila Velha e Itaparica. O último está fechado desde 21 de julho por risco de desabamento do telhado. Enquanto isso, os 45 mil usuários que dependem diariamente do serviço ainda não sabem quando poderão voltar a usar o terminal.

Na avaliação do Crea-ES , os terminais apresentam condições físicas “preocupantes”. A situação ocorre, principalmente, devido à ausência de um sistema de manutenção preventiva ou corretiva.

No laudo, a entidade pede “imediata atenção” para garantir a vida útil dos terminais. “Recomenda-se aos responsáveis pela manutenção dos sistemas construtivos o imediato desenvolvimento de “Projeto de Recuperação Específico para cada Sistema Construtivo da Edificação”.

O documento sugere ainda que, após o resgate do desempenho dos sistemas, haja a implementação de um permanente sistema de manutenção com monitoramento e controle.

OUTRO LADO

Reformas planejadas

A Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) informou, por meio de nota, que a atual gestão também está fazendo um levantamento das atuais condições dos Terminais do Transcol e que lamenta a deterioração do sistema ocorrida nos últimos quatro anos. Paralelamente a esse diagnóstico, a Setop, em conjunto com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb), também está planejando ações e investimentos para a recuperação e melhorias dos terminais, incluindo a reativação do Terminal de Itaparica. O orçamento prevê investimentos da ordem de 18 milhões ao longo de 2019 para obras de reforma e manutenção. Já estão em andamento reforma das pistas de rolamento de alguns terminais. Nesta segunda, começam as obras em Jardim América, Cariacica. Em Laranjeiras, na Serra, já foram concluídas. A Ceturb destaca ainda que nenhum dos tópicos do relatório do Crea-ES inviabiliza a operação do sistema ou coloca em risco a integridade dos usuários.

VEJA OS PROBLEMAS NOS TERMINAIS

VILA VELHA

Ibes

27 anos de uso

Muro deteriorado no Terminal de São Torquato Crédito: Laudo do Crea-ES

- Infiltração na face inferior da laje do teto da área da bilheteria por falha no sistema de impermeabilização.

- Comprometimento do concreto estrutural

- Tampa de acesso vulnerável à entrada de insetos e contaminantes, comprometendo a potabilidade da água

- Infiltração e corrosão das armaduras com comprometimento do desempenho do concreto estrutural do castelo d’água

Vila Velha

29 anos de uso

- Armadura metálica em estado avançado de corrosão, com expansão e início do processo de desplacamento do cobrimento do concreto

- Fissuração no teto

- Trinca nos pisos

- Telhas danificadas

- Ausência de torneira e sifão de instalação hidráulica no interior do banheiro masculino

- Revestimento solto

- Tampa de acesso da caixa d’água potável vulnerável à entrada de insetos e contaminantes, comprometendo a potabilidade

- Presença de barata dentro da caixa d’água potável

- Colônia de micro-organismos denotando falha de manutenção

Itaparica

9 anos de uso

- Estrutura metálica em estado avançado de corrosão em diversos locais, inclusive com buracos

- Desplacamento de painéis de alumínio da fachada

- Placas presas de maneira provisória com fios de arame

- Trincas nos pisos

- Tubulação de água pluvial trincada e vazando sobre o quiosque da biblioteca

- Castelo d’água: infiltração de água do reservatório.

- Instalação hidráulica fixada de maneira “absolutamente improvisada”

- Falta de mangueira de combate a incêndio

- Extintor em estado de corrosão

- Prédio da administração: sifão da pia quebrado, armários em avançado estado de corrosão.

- Banheiros: portas quebradas e sem trinca

São Torquato

9 anos de uso

- Trincas no piso em vários pontos

- Mangueira do hidrante sem bico e amarrada, dificultando uso em caso de emergência

- Infiltração em diversos pontos

- Acúmulo de lixo em local inapropriado

- Muro fora de prumo e com estrutura em estado avançado de deterioração

- Banheiro com mictório quebrado e sem divisórias

- Cabine dos banheiros sem porta

- Rampa para cadeirante inadequada

- Pias do lavatório sem sifão, sem cubas e com torneiras danificadas

- Recalque do piso de 15 cm

- Caixa de esgoto obstruída

- Para-raio com cabo de aterramento cortado

CARIACICA

Itacibá

- 29 anos de uso

- Sujeira na calha de recolhimento de água

- Placa de ônibus sendo utilizada como tampa de caixa de hidrômetro

- Piso deteriorado e quebrado

- Extintor com data de validade vencida

- Muro quebrado e ferragem aparente

- Telha furada

- Tubulação de incêndio apoiada em suporte inadequado

Jardim América

9 anos de uso

- Mofo no pórtico frontal,

- Oxidação em todas as vigas metálicas

- Infiltração na junta de dilatação de vigas

- Infiltração no concreto com formação de estalactite

- Banheiro masculino com piso deteriorado por falta de manutenção e infiltração no teto

- Pilares envoltos em madeirite por conta de interdição da área em decorrência de infiltração nas vigas

Campo Grande

17 anos de uso

- Desnível na pista de rodagem de veículos

- Cobertura com pontos de infiltração

- Instalação elétrica exposta

- Revestimento cerâmico se desprendendo do pilar

- Rachadura no piso

- Sistema de incêndio sem a chave

- Banheiro sem porta

- Báscula do banheiro sem vidro

- Mictório do banheiro sem descarga

- Grade em estado de corrosão

Serra

Carapina

29 anos de uso

- Armadura em estado avançado de corrosão

- Infiltração no teto e paredes

- Fixação incorreta e oxidação de algumas luminárias

- Tubulação de água com pontos corroídos

- Viga com espaçamento muito acima do devido

- Caixa de aterramento corroída por dentro e com cabos corroídos

- Banheiro masculino entupido, sem ralo, sem torneira e sem canopla de descarga

Jacaraípe

10 anos de uso

- Vigas apresentam furos que possibilitam a infiltração da água

- Viga com quina apresentando desplacamento do concreto, consequentemente expondo a armadura

- Grade da entrada do terminal com sinais de arrombamento e corrosão

- Refletor apresenta circuito elétrico completamente exposto, sujeito a curto-circuito

- Banheiro masculino sem porta

- Lavatório do banheiro masculino sem conexão com a tubulação do esgoto, fazendo com que a água escoe pelo piso

Laranjeiras

29 anos de uso

- Furos nas telhas metálicas por todo o terminal;

- Cobertura metálica apresenta estado adiantado de corrosão;

- Pista de rolamento do ônibus apresenta afundamento em algumas partes;

- Desplacamento do concreto devido à infiltração de água;

- Caixa de proteção do ar-condicionado em avançado estágio de oxidação;

- Fiação exposta e amarrada com fita isolante dentro da torre de bomba d’agua;

- Trinca no piso de passagem do pedestre próximo à plataforma de espera dos ônibus;