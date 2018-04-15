Termina hoje prazo para pedir isenção na taxa de inscrição do Enem

Resultado do Enem será divulgado nesta quinta-feira (18) Crédito: Arquivo Pessoal

Atenção candidatos que vão pedir gratuidade na inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, pois termina neste domingo (15) o prazo para candidatos da edição 2018 do Enem solicitarem a isenção na taxa de inscrição das provas. O prazo vai até as 23h50 deste domingo e, segundo confirmado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ao site G1, ele não será prorrogado.

Até as 14h45 de sábado(14), o Inep tinha registrado 3.472.247 pedidos de isenção. É necessário entrar em uma página especial do site do Enem e preencher os campos com os dados pessoais.

Veja o passo a passo para o pedido de inscrição

Nesta edição, o valor a ser pago para fazer a prova é de R$ 82. Estão isentos aqueles que: mesmo aqueles candidatos que tenham o pedido de isenção aprovado precisam fazer a inscrição no Enem.

Isentos ou não, todos os participantes do Enem 2018 devem se inscrever no site do Enem entre os dias 7 e 18 de maio.

Calendário

15 de abril: último dia para solicitar a isenção da taxa de inscrição

23 de abril: resultados dos pedidos de isenção

23 a 29 de abril: intervalo para apresentar novos documentos, caso o pedido de isenção seja negado

7 a 18 de maio: inscrições do Enem (para todos os candidatos, isentos ou não)

4 e 11 de novembro: provas do Enem 2018 estão cursando a última série do Ensino Médio, em 2018, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar;

-fizeram todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsistas integrais na rede privada, e têm renda, por pessoa, igual ou menor que um salário mínimo e meio (R$ 1.431);

-estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem integrantes de família de baixa renda e que possuam Número de Identificação Social (NIS), único e válido, e renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 477) ou renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 2.862);

-fizeram o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2017 e atingiram nota mínima para certificação.

Em 2017, 3,24 milhão de candidatos (48,2% do total) conseguiram o direito à isenção, após comprovarem a renda. Outros 1,48 milhão (22,1%) não pagaram a taxa de inscrição por serem concluintes do ensino médio na rede pública. O restante dos inscritos - 1,99 milhão (29,7%) - pagou a taxa. Lembrando que, no ano passado, ainda não havia o benefício para participantes do Encceja.

Resultados dos pedidos de isenção

Os alunos que solicitarem a isenção da taxa de inscrição dentro do prazo saberão se o pedido foi aprovado no dia 23 de abril.