Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Termina hoje prazo para pedir isenção na taxa de inscrição do Enem
Fique ligado

Termina hoje prazo para pedir isenção na taxa de inscrição do Enem

O prazo vai até as 23h50 deste domingo e não será prorrogado

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 12:56
Resultado do Enem será divulgado nesta quinta-feira (18) Crédito: Arquivo Pessoal
Atenção candidatos que vão pedir gratuidade na inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, pois termina neste domingo (15) o prazo para candidatos da edição 2018 do Enem solicitarem a isenção na taxa de inscrição das provas. O prazo vai até as 23h50 deste domingo e, segundo confirmado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ao site G1, ele não será prorrogado.
Até as 14h45 de sábado(14), o Inep tinha registrado 3.472.247 pedidos de isenção. É necessário entrar em uma página especial do site do Enem e preencher os campos com os dados pessoais.
Veja o passo a passo para o pedido de inscrição
Nesta edição, o valor a ser pago para fazer a prova é de R$ 82. Estão isentos aqueles que: mesmo aqueles candidatos que tenham o pedido de isenção aprovado precisam fazer a inscrição no Enem.
Isentos ou não, todos os participantes do Enem 2018 devem se inscrever no site do Enem entre os dias 7 e 18 de maio.
Calendário
15 de abril: último dia para solicitar a isenção da taxa de inscrição
23 de abril: resultados dos pedidos de isenção
23 a 29 de abril: intervalo para apresentar novos documentos, caso o pedido de isenção seja negado
7 a 18 de maio: inscrições do Enem (para todos os candidatos, isentos ou não)
4 e 11 de novembro: provas do Enem 2018 estão cursando a última série do Ensino Médio, em 2018, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar;
-fizeram todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsistas integrais na rede privada, e têm renda, por pessoa, igual ou menor que um salário mínimo e meio (R$ 1.431);
-estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem integrantes de família de baixa renda e que possuam Número de Identificação Social (NIS), único e válido, e renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 477) ou renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 2.862);
-fizeram o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2017 e atingiram nota mínima para certificação.
Em 2017, 3,24 milhão de candidatos (48,2% do total) conseguiram o direito à isenção, após comprovarem a renda. Outros 1,48 milhão (22,1%) não pagaram a taxa de inscrição por serem concluintes do ensino médio na rede pública. O restante dos inscritos - 1,99 milhão (29,7%) - pagou a taxa. Lembrando que, no ano passado, ainda não havia o benefício para participantes do Encceja.
Resultados dos pedidos de isenção
Os alunos que solicitarem a isenção da taxa de inscrição dentro do prazo saberão se o pedido foi aprovado no dia 23 de abril.
Caso seja negado, é possível recorrer entre 23 e 29 de abril. Nesses dias, o candidato poderá apresentar novos documentos que comprovem seu direito à isenção.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados