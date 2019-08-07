Terceira Ponte terá seis pistas e ciclovia dos dois lados

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 18:57
- Atualizado há 6 anos
A principal via de ligação entre Vitória e Vila Velha, a Terceira Ponte, terá uma nova configuração, com seis faixas, três em cada sentido, ciclofaixa nos dois lados da ponte e barreira de proteção. O projeto deve custar R$ 100 milhões, segundo o governo do Estado.
A expectativa é de que a obra fique pronta em três anos, após o trâmite de licitação do projeto. Segundo o governador Renato Casagrande, foram pensadas soluções técnicas para que, junto com a obra de proteção contra suicídios, avaliada em R$ 30 milhões, fossem implementadas as faixas para bicicletas.
As ciclovias estarão nas duas laterais da ponte e abaixo do nível da barreira de proteção. Para identificação e segurança de quem passa pelo local, o acesso à ciclovia será por meio de cartão do sistema Transcol. A nova configuração da via também contempla três faixas em cada sentido. Uma delas será para ônibus, com 3,10 metros de largura, e as outras duas de 2,80 metros.
A ciclofaixa, e consequente barreira de proteção, será feita toda em estrutura metálica. "São peças já projetadas, como um Lego, um total de 4 mil toneladas de aço ", explicou Fábio Damasceno.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o