Home
>
Grande Vitória
>
Terceira Ponte terá seis pistas e ciclovia dos dois lados

Terceira Ponte terá seis pistas e ciclovia dos dois lados

Nova configuração da via que liga Vitória e Vila Velha foi detalhada nesta quarta-feira (7). O investimento no projeto será de R$ 100 milhões

Imagem de perfil de Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Colunista / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 18:57

 - Atualizado há 6 anos

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) concluiu o projeto para a instalação de uma barreira de proteção para evitar suicídios na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

A principal via de ligação entre Vitória e Vila Velha, a Terceira Ponte, terá uma nova configuração, com seis faixas, três em cada sentido, ciclofaixa nos dois lados da ponte e barreira de proteção. O projeto deve custar R$ 100 milhões, segundo o governo do Estado. 

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

> Veja como será a ciclovia na Terceira Ponte

A expectativa é de que a obra fique pronta em três anos, após o trâmite de licitação do projeto. Segundo o governador Renato Casagrande, foram pensadas soluções técnicas para que, junto com a obra de proteção contra suicídios, avaliada em R$ 30 milhões, fossem implementadas as faixas para bicicletas.

> Barreira de proteção na Terceira Ponte não é consenso entre leitores

As ciclovias estarão nas duas laterais da ponte e abaixo do nível da barreira de proteção. Para identificação e segurança de quem passa pelo local, o acesso à ciclovia será por meio de cartão do sistema Transcol. A nova configuração da via também contempla três faixas em cada sentido. Uma delas será para ônibus, com 3,10 metros de largura, e as outras duas de 2,80 metros.

Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado

A ciclofaixa, e consequente barreira de proteção, será feita toda em estrutura metálica. "São peças já projetadas, como um Lego, um total de 4 mil toneladas de aço ", explicou Fábio Damasceno.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

suicídio trânsito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais