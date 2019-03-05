Terça de carnaval pode ser de chuva com raios no ES

Crédito: Michelli Angeli

A partir desta terça-feira (05), as condições para chuva serão maiores para os capixabas, segundo informações do Climatempo.

Nuvens carregadas que crescem no litoral leste do Nordeste do Brasil são levadas para a costa do Espírito Santo pela circulação de ventos de um VCAN (Vórtice Ciclônico em Altos Níveis da atmosfera).

Essas nuvens não devem fechar o tempo nos próximos dias, mas podem provocar pancadas de chuva com raios principalmente à tarde e à noite.

Nesta terça-feira, Vitória tem sol e calor acima dos 30°C, mas a chance de chover a partir da tarde é maior do que nos últimos dias.

SEMANA DE CALOR NO SUDESTE

Ainda de acordo com o Climatempo, a influência do sistema de Alta Pressão Atmosférica do Atlântico Sul será sentida na Região Sudeste nos próximos dias.