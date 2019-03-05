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Terça de carnaval pode ser de chuva com raios no ES

Nuvens não devem fechar o tempo nos próximos dias, mas podem provocar pancadas de chuva com raios principalmente à tarde e à noite

Publicado em 

05 mar 2019 às 10:47

Publicado em 05 de Março de 2019 às 10:47

Crédito: Michelli Angeli
A partir desta terça-feira (05), as condições para chuva serão maiores para os capixabas, segundo informações do Climatempo.
Nuvens carregadas que crescem no litoral leste do Nordeste do Brasil são levadas para a costa do Espírito Santo pela circulação de ventos de um VCAN (Vórtice Ciclônico em Altos Níveis da atmosfera).
Essas nuvens não devem fechar o tempo nos próximos dias, mas podem provocar pancadas de chuva com raios principalmente à tarde e à noite.
Nesta terça-feira, Vitória tem sol e calor acima dos 30°C, mas a chance de chover a partir da tarde é maior do que nos últimos dias.
SEMANA DE CALOR NO SUDESTE
Ainda de acordo com o Climatempo, a influência do sistema de Alta Pressão Atmosférica do Atlântico Sul será sentida na Região Sudeste nos próximos dias.
A semana segue com sol, calorão e pancadas de chuva com raios entre a tarde e a noite em todo o Sudeste. Pode chover forte em vários locais de todos os Estados.

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