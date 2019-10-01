Temperaturas voltam a subir nesta quarta-feira (2) no Espírito Santo

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 22:11
- Atualizado há 6 anos
A quarta-feira (02) no Espírito Santo, começa com muitas nuvens e são esperadas apenas chuvas rápidas pela manhã na Grande Vitória e na Região Nordeste do Estado. Ao longo do dia o sol aparece elevando as temperaturas e não havendo mais chance de chover. O vento sopra com moderada intensidade no litoral sul.
Na capital Vitória o dia começa com a mínima de 18°C e máxima chega a de 28°C.
A Região Nordeste, o clima registra temperaturas mais amenas, com mínima de 17°C, mas ao longo do dia o clima esquenta registrando a maior máxima do Estado chegando 29°C.
Na Região Noroeste o sol entre algumas nuvens e o tempo sem chuva deixa o termômetro, nas áreas menos elevadas, com temperatura mínima de 18°C e máxima de 28°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 16°C e máxima de 27°C.
Já na Na Região Serrana, nas áreas altas, os termômetros registram logo pela manhã a mínima de 12°C e a máxima não ultrapassa os 26°C.
