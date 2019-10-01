Primavera

Temperaturas voltam a subir nesta quarta-feira (2) no Espírito Santo

O dia começa com muitas nuvens havendo possibilidade de chuva rápida pela manhã; ao longo do dia o sol aparece e temperaturas podem chegar a 29°C

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 22:11 - Atualizado há 6 anos

O dia começa com muitas nuvens, mas ao longo do dia o sol voltará a aparecer no Estado Crédito: Marcelo Prest

A quarta-feira (02) no Espírito Santo, começa com muitas nuvens e são esperadas apenas chuvas rápidas pela manhã na Grande Vitória e na Região Nordeste do Estado. Ao longo do dia o sol aparece elevando as temperaturas e não havendo mais chance de chover. O vento sopra com moderada intensidade no litoral sul.

Na capital Vitória o dia começa com a mínima de 18°C e máxima chega a de 28°C.

A Região Nordeste, o clima registra temperaturas mais amenas, com mínima de 17°C, mas ao longo do dia o clima esquenta registrando a maior máxima do Estado chegando 29°C.

Na Região Noroeste o sol entre algumas nuvens e o tempo sem chuva deixa o termômetro, nas áreas menos elevadas, com temperatura mínima de 18°C e máxima de 28°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 16°C e máxima de 27°C.

Já na Na Região Serrana, nas áreas altas, os termômetros registram logo pela manhã a mínima de 12°C e a máxima não ultrapassa os 26°C.

