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Frente fria

Temperaturas continuarão baixas nesta quinta-feira no ES

Na Grande Vitória com a variação de nuvens, há previsão de chuva em alguns momentos

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 03:48

Bianca Martins

Bianca Martins

Publicado em 

15 ago 2019 às 03:48
Frente fria que chegou no Estado, deixou a temperatura mais baixa Crédito: Marcelo Prest
Depois de uma queda de mais de 11°C no termômetro na última quarta-feira (14), a frente fria que chegou ao Estado se afasta, mas as temperaturas ainda continuarão baixas nesta quinta-feira (15) em algumas regiões, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Região Sul e na faixa leste capixaba ainda choverá em alguns momentos do dia, isso por conta das áreas de instabilidade que avançam do mar.
> Em 24 horas, temperatura cai mais de 11ºC no Espírito Santo
Na Grande Vitória com a variação de nuvens, há previsão de chuva em alguns momentos. A temperatura mínima é de 17 °C e máxima chegará aos 23 °C.
Na Região Serrana, é onde os ponteiros registrarão e menor temperatura com mínima de 9 °C e máxima de 17 °C.
 

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