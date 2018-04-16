Táxi sai da pista e derruba ponto de ônibus na orla de Camburi; vídeo

Táxi derruba ponto de ônibus na Orla de Camburi, em Vitória, nesta segunda-feira (16) Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um táxi derrubou um ponto de ônibus na Orla de Camburi, em Vitória, no sentido Serra, na madrugada desta segunda-feira (16). De acordo com a Guarda Municipal, o motorista sofreu ferimentos, mas não há mais informações sobre a dinâmica do acidente, que aconteceu entre os quiosques K5 e K6, na altura da Mata da Praia.

No momento do acidente, a pista estava molhada por causa da chuva. O vidro de proteção do ponto de ônibus se estilhaçou com a colisão e ficou espalhado pela calçada e ciclovia. Os coletivos que passam pelo local param na pista para que os passageiros consigam chegar até o ônibus.

Segundo a prefeitura, uma equipe da Central de Serviços foi deslocada para o local e recolheu o equipamento, além de fazer a limpeza dos estilhaços, 30 minutos após a ocorrência.