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Acidente

Táxi sai da pista e derruba ponto de ônibus na orla de Camburi; vídeo

A Guarda de Vitória informa que o taxista se feriu, mas não há detalhes sobre o acidente

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 10:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 10:30
Táxi derruba ponto de ônibus na Orla de Camburi, em Vitória, nesta segunda-feira (16) Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um táxi derrubou um ponto de ônibus na Orla de Camburi, em Vitória, no sentido Serra, na madrugada desta segunda-feira (16). De acordo com a Guarda Municipal, o motorista sofreu ferimentos, mas não há mais informações sobre a dinâmica do acidente, que aconteceu entre os quiosques K5 e K6, na altura da Mata da Praia.
No momento do acidente, a pista estava molhada por causa da chuva. O vidro de proteção do ponto de ônibus se estilhaçou com a colisão e ficou espalhado pela calçada e ciclovia. Os coletivos que passam pelo local param na pista para que os passageiros consigam chegar até o ônibus. 
Segundo a prefeitura, uma equipe da Central de Serviços foi deslocada para o local e recolheu o equipamento, além de fazer a limpeza dos estilhaços, 30 minutos após a ocorrência.
Veja a situação no local:

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