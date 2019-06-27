Home
>
Grande Vitória
>
Suspeito de atear fogo em ônibus em Cariacica é preso

Suspeito de atear fogo em ônibus em Cariacica é preso

Agentes fiscalizavam o quilômetro 7 da BR 262 quando abordaram uma moto e constataram que um dos ocupantes - Wislan Meireles Duarte - tinha mandado de prisão em aberto