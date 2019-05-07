Home
Surto em creche: vírus também foi encontrado nas investigações

Segundo a secretaria de Saúde de Vila Velha, além da bactéria E.Coli, divulgada anteriormente como causadora do surto, vítimas que tiveram diarreia estava com o chamado norovírus