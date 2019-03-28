Home
Surto de diarreia: mais uma criança da mesma creche em Vila Velha passa mal

Um menino de 2 anos teve morte cerebral declarada nesta quarta-feira (27); outras duas crianças permanecem internadas, uma delas na UTI