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Enredo

Sorria, cavaco! MUG vai cantar a 'mania de mostrar os dentes'

Escola quer fazer bonito na avenida para repetir a conquista do carnaval deste ano

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 00:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 00:36
O sorriso, que será cantado pela escola, também é marca de seus integrantes Crédito: Ricardo Medeiros
De nervoso, de alegria, e até de loucura, o sorriso faz parte da rotina do capixaba e foi escolhido para ser o tema do enredo da escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG) no carnaval 2019. Grande campeã do carnaval do ano passado, a escola vem com tudo na garra de manter o título.
Acredito que o principal motivo de termos conseguido o título ano passado foi a combinação de técnica e garra, elementos que com certeza serão combinados nesse carnaval também, contou Patrick Rocha, diretor administrativo da MUG.
Segundo Patrick, a ideia do enredo irreverente, assinado por Osvaldo Garcia, surgiu quando a direção curiosamente descobriu que historiadores apontaram que a nossa geração será estudada por essa mania de mostrar os dentes.
A MUG vem fazendo uma grande brincadeira com esse enredo. Queremos falar sobre todos os aspectos dessa expressão tão presente no rosto do capixaba, explicou.
Várias surpresas estão reservadas para o público do desfile, que contará com cerca de 1600 componentes e quatro carros alegóricos.
O folião pode aguardar uma comissão de frente cheia de surpresas, truques de ilusionismo, efeitos de luz e pirotecnias. Além de muito movimento em alegorias, revelou.
Dos momentos programados para o desfile, destaca-se a ala que contará com celebridades do Estado.
São essas pessoas que arrancam sorrisos dos capixabas, então nada mais justo que o façam da avenida, salientou Patrick.
Uma das grandes apostas da MUG é garantir que os sorrisos também se farão presentes nos rostos dos componentes da escola.
Temos a preocupação de fazer entrar na avenida gente alegre, feliz, satisfeita e segura. Isso faz toda diferença no resultado final, assegura o representante da escola.
As expectativas para a apresentação da escola podem estar altas. A MUG promete cumpri-las.
Será um grande espetáculo, porque nós, além de disputar, gostamos de impressionar. Os foliões podem esperar qualidade técnica, artística e plástica, garante.
Os ensaios da escola, que acontecem às quintas-feiras, ensaios de rua que finalizam na quadra, e aos domingos, na quadra, às 20h, contarão com novidades a partir do próximo domingo (18).
Receberemos escolas de samba todos os domingos. A deste domingo é a Pega no Samba. Estão todos convidados para sambar conosco!, finaliza entusiasmado Patrick.
ORDEM DOS DESFILES
21/02/19 - 5ª FEIRA
Mocidade Serrana
Mocidade da Praia
União Jovem de Itacibá
Independente de Eucalipto
22/02/19 - 6ª FERIA
Andaraí
Barreiros
Rosas de Ouro
Independentes de São Torquato
Chega Mais
Tradição Serrana
Chegou o que Faltava
Império de Fátima
23/02/19 - Sábado
Imperatriz do Forte
Unidos da Piedade
Mocidade Unida da Glória (MUG)
Pega no Samba
Boa Vista
Novo Império
Unidos de Jucutuquara

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