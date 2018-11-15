Sorria, cavaco! MUG vai cantar a 'mania de mostrar os dentes'

O sorriso, que será cantado pela escola, também é marca de seus integrantes Crédito: Ricardo Medeiros

De nervoso, de alegria, e até de loucura, o sorriso faz parte da rotina do capixaba e foi escolhido para ser o tema do enredo da escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG) no carnaval 2019. Grande campeã do carnaval do ano passado, a escola vem com tudo na garra de manter o título.

Acredito que o principal motivo de termos conseguido o título ano passado foi a combinação de técnica e garra, elementos que com certeza serão combinados nesse carnaval também, contou Patrick Rocha, diretor administrativo da MUG.

Segundo Patrick, a ideia do enredo irreverente, assinado por Osvaldo Garcia, surgiu quando a direção curiosamente descobriu que historiadores apontaram que a nossa geração será estudada por essa mania de mostrar os dentes.

A MUG vem fazendo uma grande brincadeira com esse enredo. Queremos falar sobre todos os aspectos dessa expressão tão presente no rosto do capixaba, explicou.

Várias surpresas estão reservadas para o público do desfile, que contará com cerca de 1600 componentes e quatro carros alegóricos.

O folião pode aguardar uma comissão de frente cheia de surpresas, truques de ilusionismo, efeitos de luz e pirotecnias. Além de muito movimento em alegorias, revelou.

Dos momentos programados para o desfile, destaca-se a ala que contará com celebridades do Estado.

São essas pessoas que arrancam sorrisos dos capixabas, então nada mais justo que o façam da avenida, salientou Patrick.

Uma das grandes apostas da MUG é garantir que os sorrisos também se farão presentes nos rostos dos componentes da escola.

Temos a preocupação de fazer entrar na avenida gente alegre, feliz, satisfeita e segura. Isso faz toda diferença no resultado final, assegura o representante da escola.

As expectativas para a apresentação da escola podem estar altas. A MUG promete cumpri-las.

Será um grande espetáculo, porque nós, além de disputar, gostamos de impressionar. Os foliões podem esperar qualidade técnica, artística e plástica, garante.

Os ensaios da escola, que acontecem às quintas-feiras, ensaios de rua que finalizam na quadra, e aos domingos, na quadra, às 20h, contarão com novidades a partir do próximo domingo (18).

Receberemos escolas de samba todos os domingos. A deste domingo é a Pega no Samba. Estão todos convidados para sambar conosco!, finaliza entusiasmado Patrick.

ORDEM DOS DESFILES

21/02/19 - 5ª FEIRA

Mocidade Serrana

Mocidade da Praia

União Jovem de Itacibá

Independente de Eucalipto

22/02/19 - 6ª FERIA

Andaraí

Barreiros

Rosas de Ouro

Independentes de São Torquato

Chega Mais

Tradição Serrana

Chegou o que Faltava

Império de Fátima

23/02/19 - Sábado

Imperatriz do Forte

Unidos da Piedade

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Pega no Samba

Boa Vista

Novo Império