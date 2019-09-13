Somos Capixabas é selecionado para Bienal de Design Gráfico Crédito: Instagram redegazetaes

Mais uma importante conquista do Somos Capixabas . O projeto foi selecionado, dentro da categoria Identidade e Branding para empresas com mais de 100 funcionários, para participar da 13ª Bienal Brasileira de Design Gráfico, um espaço que valoriza os trabalhos de excelência na produção gráfica do país, produzida pela Associação dos Designs Gráficos  (ADG), que será realizada nos meses de novembro e dezembro, em Curitiba.

A inscrição foi realizada pela Lifebrand, empresa capixaba de design e comunicação e que desenvolveu a identidade visual do Somos Capixabas, que traz dinamismo e alegria, de forma a enaltecer toda a diversidade do povo.

Esse evento é uma referência para os profissionais de Design Gráfico e vem ao encontro da valorização da produção nacional nesse setor. Estamos muito felizes em fazer parte desse cenário, principalmente, com um projeto de branding e identidade visual que destaca a diversidade e o orgulho dos capixabas, afirma o diretor de Design, Igor Franzotti.

Além do destaque como identidade visual, o Somos Capixabas fortalece cada vez mais as ideias e as ações produzidas no Estado e que dão orgulho para a população. O objetivo é levar, por meio dessas oportunidades, as histórias de sucesso do Espírito Santo para todos.

Mais uma conquista que vai ao encontro do talento da equipe da Lifebrand, um reconhecimento merecido para toda a equipe da empresa. E, claro, temos que ressaltar o quanto esse projeto é inspirador e tem uma missão valiosa. Com mais esse espaço, o movimento ganha em visibilidade e também vai conseguir inspirar outras manifestações, explica o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital, Andre Furlanetto.

Vale destacar que a 13ª Bienal Brasileira de Design Gráfico recebeu muitos projetos inscritos e um total de 583 foram selecionados para a exposição durante o evento, que já se tornou um recorte expressivo de apresentação dos trabalhos nesse mercado.