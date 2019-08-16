Home
>
Grande Vitória
>
Solidariedade: o dia em que vida de morador de rua mudou na Serra

Solidariedade: o dia em que vida de morador de rua mudou na Serra

Um bom papo e um churrasquinho. Autônomo da Serra iniciou rede de solidariedade ao apenas oferecer comida e "ouvidos" para um homem em situação de rua