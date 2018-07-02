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Praia?

Sol e calor durante toda a semana no Espírito Santo, aponta Climatempo

Segundo informações do site Climatempo, essa semana vai ser de sol em todo o Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 18:44

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 18:44

Neste final de semana o sol aparece e fará calor em todas as regiões do Estado Crédito: Reprodução/Web
Quem gosta de sol e calor pode já comemorar: segundo informações do site Climatempo, a previsão é que essa semana seja de calor e tempo firme em todo o Espírito Santo. De segunda (2) a sexta-feira (6), pode fazer até 30 graus na Grande Vitória.
E para quem já planeja "pegar uma praia" no final de semana, a notícia também é boa: não deve chover e a previsão é de que faça calor de manhã e à tarde, no sábado (7) e no domingo (8). À noite pode esfriar e a mínima é de 16 graus.
INVERNO
Junto com o mês de julho chegou o inverno, que tem batido recordes de frio no país inteiro. Pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o recorde de frio para 2018 foi batido no dia 6 de junho, com mínima de 0,7°C em Curitiba.
Em Florianópolis, o recorde ocorreu no dia 8 de junho, com temperatura mínima de 7,0°C. Em Porto Alegre, a menor temperatura desde ano até agora foi de 2,6°C registrada no dia 17 de junho.
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