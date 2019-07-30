Sofá e até fogão em 14 toneladas de lixo retiradas da baía de Vitória

Publicado em 30 de julho de 2019 às 19:25
Colchões, televisões, geladeiras e muitas garrafas pet. Todo tipo de material pode ser encontrado nas águas da baía de Vitória. A poluição prejudica fauna e flora marinhas e o escoamento de água da cidade. Para garantir um meio ambiente mais saudável, a Prefeitura de Vitória está fazendo um mutirão de limpeza que já retirou 28,8 toneladas de lixo da baía.
O mutirão começou na segunda-feira (29), com a recolhida de 14 toneladas de resíduos do canal. Na terça (30), saíram mais 14,8 toneladas. A previsão é que os 125 garis envolvidos na ação terão retirado, ao todo, cerca de 45 toneladas de poluentes da baía, quando a operação terminar, na quarta (31).
Segundo o secretário municipal da Central de Serviços, Nathan Medeiros, boa parte desse lixo vem das regiões da Grande Goiabeira, Grande São Pedro e Grande Santo Antônio. São os locais com maior quantidade de descarte irregular de resíduos e de móveis na cidade. O mutirão de limpeza deve ser feito de 6 em 6 meses e é programado de acordo com a tábua das marés.
O secretário explica que a poluição da baía, além de degradar o meio ambiente, prejudica também a vida nas cidades. A água suja é foco de doenças que podem contaminar os moradores. Além disso, os móveis jogados na água, por serem muito grandes, colaboram para a obstrução dos canais de escoamento de água: “quando chove na cidade, o lixo nos mangues do canal entope o sistema de escoamento e ajuda a provocar as enchentes nas ruas”, ele explica.
DESCARTE CERTO
Medeiros destaca que não há necessidade de descartar nenhum tipo de material na baía e que a colaboração da população é muito importante para preservar a costa. Os moradores contribuem quando fazem o descarte do seu lixo da maneira correta. Basta colocar o material para fora em sacolas que o recolhimento é feito.
“Temos coleta de lixo diária em Vitória, feita por caminhões que recolhem os resíduos na porta da casa das pessoas”, explica o secretário. Caso o caminhão de lixo não esteja passando pela residência de algum morador, ele pode acionar a Prefeitura e fazer a reclamação por meio do Fala Vitória, de número 156.
O morador que quer se desfazer de um móvel ou eletrodoméstico usado também deve ligar para o Fala Vitória 156, para solicitar uma visita agendada do Papa Móvel. O serviço faz o recolhimento de móveis independentemente do estado de conservação do material. Assim, a coleta de volumes maiores também é feita de forma gratuita por caminhões da Prefeitura na porta da casa do morador, sem a necessidade de jogar o móvel nas águas do canal.
Veja como descartar corretamente móveis ou eletrodomésticos usados:
Não faça o descarte na baía, pois os móveis podem entupir canais de escoamento de água e provocar enchentes na cidade, além de poluir a costa e prejudicar a fauna e a flora marinhas.
- Ligue para o 156 Fala Vitória, canal de serviços da Prefeitura, acesse o site ou aplicativo da PMV;
- Solicite uma visita do caminhão do serviço do Papa Móvel;
- A Central de Serviços vai entrar em contato com o solicitante para agendar a visita do caminhão em até 15 dias
- No dia da visita, coloque o móvel em um local de fácil acesso, próximo ao portão de casa, por exemplo, pois a equipe do Papa Móvel não pode entrar na sua casa;
- Os objetos recolhidos que estiverem em condições de uso são doados a comunidades carentes pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Materiais irrecuperáveis são enviados às associações de catadores de Vitória e vendidos como sucata, gerando renda para os catadores.
