Sistema de agendamento do Himaba muda e mães perdem viagem

Segundo o hospital, desde julho os agendamentos são feitos por telefone. Algumas mães viajaram mais de 300 quilômetros e não conseguiram marcar as consultas

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 21:27 - Atualizado há 6 anos

Mães de pacientes foram até o Himaba para tentar agendar consulta e perderam a viagem Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Várias mães que estiveram no Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba), na manhã desta segunda-feira (2), na tentativa de agendar consulta para os filhos perderam a viagem. Elas contaram que foram pegas de surpresa com a informação de que agora os agendamentos são feitos por telefone. Mesmo assim, alegam que as ligações não são atendidas. De acordo com o hospital, a mudança na marcação de consultas vem sendo repassada para os usuários desde maio deste ano.

A manicure Solange Souza e a dona de casa Júnia Alves Muniz saíram do município de Montanha, no Norte do Estado, na noite de domingo (1º) e chegaram cedo no hospital nesta segunda-feira (02).

A Solange precisa agendar consulta com um otorrino e a Junia com um neurologista. Mas, depois de uma noite inteira viajando, elas não conseguiram. “É uma viagem cansativa, a noite toda, às vezes vem até sem dinheiro, para marcar uma consulta porque precisa e chega aqui eles mandam marcar por telefone. A gente liga para o telefone, e não atendem”, disse Solange.

A dona de casa Gilmara Neves Santos tenta há meses marcar uma consulta com um neurologista para o filho, que tem crises de epilepsia. “Eles pedem para a gente vir todo começo de mês. Eu venho, deixo nome, telefone e número do prontuário dele, que eles falam que vão entrar em contato, mas isso já tem cinco meses”, lamentou.

Algumas mães precisam das consultas para pegar a receita dos medicamentos que os filhos precisam tomar e outras não conseguem atendimento para mostrar exames que já foram feitos há mais de um ano. “Pediram para eu deixar dois números de telefone, que eles iam retornar e marcar. Até então, não ligaram. A gente liga para cá, e não atendem”, disse a avó de um paciente, Margareth.

A direção do hospital disse que o sistema de marcação de consultas mudou em julho e que a informação vem sendo repassada para os usuários desde maio.

Mães alegam que ligações para marcação de consultas não são atendidas Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Sobre a reclamação de que as ligações não são atendidas, o hospital informou que a Central de Atendimento conta com quatro atendentes e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e que pode haver congestionamento em algumas horas.

