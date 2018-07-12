Sindirodoviários: três chapas disputam comando de 10 mil trabalhadores

Eleição para o Sindirodoviários será realizada nesta sexta Crédito: Caíque Verli | CBN

Três chapas disputam nesta sexta-feira (13) a eleição que vai definir o comando do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), responsável por representar cerca de 10 mil rodoviários capixabas. A votação vai acontecer das 4h às 18 horas desta sexta, e elegerá o presidente do sindicato pelos próximos cinco anos. O mandato vai de 2018 a 2023.

De acordo com o presidente da comissão eleitoral do Sindirodoviários, Roberto Argolo, cerca de 5 mil rodoviários estão associados ao sindicato e aptos a participar da votação. As urnas estarão espalhadas pelas garagens, conforme prevê o edital já publicado. Cada chapa conta com 19 integrantes.

Batizada de "Força e União", a chapa 1 tem como candidato a presidente João Luiz Alves, conhecido como João da Viação Satélite. Pela chapa 2, "Tamo junto para mudar", Marcelo Cardoso dos Anjos concorre ao cargo de presidente. Já na chapa 3, "Direção certa CUT", Miguel Ferreira Leite disputa o comando do sindicato.

O atual presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, não vai concorrer à reeleição e afirmou que vai se desligar do sindicato.

CHAPA 3 TEM CANDIDATOS IMPUGNADOS

Segundo Roberto Argolo, a chapa 3, batizada de "Direção certa CUT" vai disputar a eleição com apenas 17 componentes. Quatro pessoas que compunham a chapa foram impugnados, dois conseguiram na Justiça o direito de disputar a eleição, mas outros dois estão proibidos de participar do processo eleitoral.

"A chapa 3 teve quatro candidatos impugnados, por liminar eles conseguiram que dois desses quatro voltassem à disputa. Mas já fizemos denúncia no Ministério Público do Trabalho e na Polícia Federal para que seja feita uma investigação de falsificação de documento público. Como o minimo para concorrer é ter 15 pessoas na chapa, eles vão disputar a eleição com 17 pessoas", explicou o presidente da comissão eleitoral.

A Chapa 3 foi responsável por um protesto que interditou o trânsito no Centro de Vitória na manhã desta quinta-feira (12). O bloqueio começou por volta das 7 horas e foi encerrado às 8h30 após intervenção de policiais da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp).

Protesto da CUT interdita trânsito no Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (12) Crédito: Caíque Verli

Os manifestantes querem que as urnas da votação para eleição do Sindirodoviários sejam colocadas nos terminais de ônibus. No entanto, Argolo explicou que, em respeito ao edital já publicado e ao estatuto do sindicato, não é possível levar essas urnas para os terminais.

"Não dá para levar urna para os terminais. Já teve negativa da Ceturb nesse sentido, o edital já foi publicado informando que a votação vai acontecer nas garagens de 4h às 18 horas. Nosso estatuto diz que qualquer voto feito fora dos locais indicados no edital não pode ser considerado. Esse caras (chapa 3) fizeram esse protesto no sentido de fazer baderna, tumultuar. Isso é lamentável para um sindicato que representa um numero tão grande de trabalhadores. Mais uma vez quem paga é o povo", encerrou.

SINDIRODOVIÁRIOS DIVULGA NOTA

Sobre a manifestação de rodoviários ligados à CUT na manhã desta quinta, o Sindirodoviários divulgou uma nota de esclarecimento. Veja abaixo.

O Sindirodoviários vem a público informar a população em geral, em especial aos usuários do Sistema de Transportes de Passageiros, que a paralisação do sistema patrocinado pela CUT na manhã do dia 12/07/2018, constitui ato CRIMINOSO E IRRESPONSÁVEL, praticado por membros da CUT no intuito de causar baderna e tumultuar o processo eleitoral em curso no sindicato para eleição da nova diretoria.

Esclarece, ainda, que as eleições neste sindicato estão se processando com estrita observância ao Estatuto Social, cumprindo fielmente os preceitos estabelecidos pela Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) e a Constituição Federal.

Lamenta dizer que as autoridades constituídas tem sido complacentes com tais paralisações perpetradas de forma criminosa e ilegal pela CUT, o que não ocorre nas oportunidades em que o Sindirodoviários vai às ruas em defesa dos legítimos interesses da categoria, não sendo incomum, nestas oportunidades, a pronta e às vezes indevida interferência destes poderes impedindo a defesa dos legítimos interesses da categoria, sempre defendida por este sindicato. Finalmente, impõe lamentar que os atos irresponsáveis praticados pela CUT visam apenas atender interesses pessoais de seus dirigentes, que querem a custa da força e da truculência chegar ao poder no Sindirodoviários, e para isto estão se valendo do processo eleitoral que será realizado, nesta sexta-feira, dia 13/07/2018.