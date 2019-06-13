Home
Grande Vitória
Sindirodoviários diz que vai cumprir decisão com 70% da frota na rua

Decisão do TRT-ES determina a circulação de 70% da frota em horário de pico, entre 6h e 9h da manhã e 17h e 20h da noite, e 50% nos demais horários nesta sexta-feira (14)