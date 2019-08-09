Sindirodoviários anuncia greve de ônibus na Grande Vitória

A categoria comunicou que, diante do pronunciamento dode que 26 ônibus sem cobrador — e com ar-condicionado — começariam a rodar na segunda, decidiu pela paralisação. A decisão foi tomada durante assembleia realizada na terça-feira (6).

Em postagem no Facebook, o sindicato alegou que a greve é em defesa dos postos de trabalho dos cobradores. Acionado pela reportagem do Gazeta Online, o Sindirodoviários informou em nota que tentou argumentar em reunião com o Governo do Estado nesta quinta-feira (8), mas que o órgão "externou de forma enfática que o início da circulação dos ônibus sem o posto de trabalho dos cobradores irá ocorrer na segunda".