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Paralisação

Sindirodoviários anuncia greve de ônibus na Grande Vitória

A categoria decidiu pela greve durante assembleia realizada na terça-feira (6)

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 14:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 14:18
Categoria promete greve a partir de segunda-feira (12) Crédito: Eduardo Dias
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES) confirmou nesta tarde greve de ônibus para segunda-feira (12).
A categoria comunicou que, diante do pronunciamento do Governo do Estado de que 26 ônibus sem cobrador — e com ar-condicionado — começariam a rodar na segunda, decidiu pela paralisação. A decisão foi tomada durante assembleia realizada na terça-feira (6).
> Ônibus do Transcol com ar-condicionado vão começar a rodar
Em postagem no Facebook, o sindicato alegou que a greve é em defesa dos postos de trabalho dos cobradores. Acionado pela reportagem do Gazeta Online, o Sindirodoviários informou em nota que tentou argumentar em reunião com o Governo do Estado nesta quinta-feira (8), mas que o órgão "externou de forma enfática que o início da circulação dos ônibus sem o posto de trabalho dos cobradores irá ocorrer na segunda".
Por fim, o Sindirodoviários reforça que a paralisação será por tempo indeterminado, ou até que o Governo do Estado e empresários se abstenham da implantação de qualquer medida "que tenha como resultado a demissão de milhares de trabalhadores".

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