Sindicato dos Lojistas quer processar rodoviários por prejuízo

A estimativa de prejuízo é de R$ 3 milhões, somando cerca de 800 lojas do Polo de Modas da Glória mais as demais lojas de rua e o comércio nos shoppings, segundo o Sindilojas