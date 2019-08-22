Sexta-feira com possibilidade de chuva fraca em parte do ES

O avanço de uma frente fria gerou uma mudança na circulação dos ventos que ocasionam a possibilidade de chuva fraca em alguns momentos no Sul, Grande Vitória, leste Serrano e Nordeste capixaba, nesta sexta-feira (23) no Estado, de acordo com o Climatempo.
No extremo Norte, Noroeste e oeste Serrano, o tempo será nublado, mas sem previsão de chuva. Ao longo do dia as temperaturas sobem um pouco em todas as regiões.
Na capital capixaba a mínima é de 18 °C e máxima de 25 °C.
Na Região Sul, o sol entre muitas nuvens e a chuva fraca em alguns momentos deixa a temperatura nas áreas altas com mínima de 11°C e máxima de 20 °C.
A temperatura será mais baixa na Região Serrana, com mínima de 10 °C e máxima de 20 °C, nas áreas mais elevadas.
Na Região Noroeste, o termômetro registra as maiores temperaturas do Estado, com mínima de 16 °C e máxima de 26 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 14 °C e máxima de 24 °C.