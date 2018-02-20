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"50 Tons de Liberdade"

Sessão de '50 tons de Liberdade' tem confusão em cinema de Vitória

'Nunca presenciei nada igual. Eu estava sentada bem na frente. Quando percebi, vi pessoas rolando pela escada, pipoca voando e refrigerante caindo', relata jornalista que acompanhava a sessão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 00:07

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 00:07

Pipoca voando, copos de refrigerante derramados e pessoas rolando pela escada. Esse foi o cenário que marcou a sessão das 19h10 do longa "Cinquenta Tons de Liberdade" desta segunda-feira (19) em um shopping de Vitória.
Os consumidores que foram ao cinema se assustaram. "Nunca presenciei nada igual. Eu estava sentada bem na frente. Quando percebi, vi pessoas rolando pela escada, pipoca voando e refrigerante caindo. Minha amiga mesmo ficou encharcada de refrigerante", relata a jornalista Aline Souza, que estava na sala do cinema.
A jornalista, que estava acompanhada de duas amigas, não soube informar o motivo da briga (depois, pessoas que estavam na sala contaram que tudo começou por conta de uma disputa por cadeiras), mas contou que quatro pessoas precisaram ser retiradas da sala pelos seguranças do cinema. Por conta da confusão, funcionários do cinema precisaram voltar o filme para que os demais clientes pudessem assistir.
Por meio de nota, a Rede Cinemark informa que uma discussão entre clientes por causa de lugares marcados levou à interrupção de uma sessão de 'Cinquenta Tons de Liberdade' na noite desta segunda-feira, 19 de fevereiro, no Shopping Vitória. "No momento em que a gerente do complexo tomou conhecimento do fato, solicitou a presença dos seguranças do shopping, que retiraram da sala as pessoas que causaram o tumulto. O filme foi reiniciado, e os clientes que optaram por deixar a sessão receberam cortesia para voltar em outra data. A Rede lamenta o ocorrido", finaliza.

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