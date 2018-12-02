Sesp e Ceturb montam força-tarefa para garantir ônibus durante a greve

A coletiva foi realizada na tarde deste domingo (2) Crédito: Divulgação | Sesp

greve dos rodoviários no Espírito Santo. O secretário informou que, já a partir das 4h desta segunda-feira (3), policiais já estarão mobilizados nas ruas com o gerenciamento de crises funcionando. O secretário de Estado da Segurança Pública, Nylton Rodrigues, e o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), Alex Mariano, atenderam a imprensa na tarde deste domingo (2) e garantiram uma força-tarefa especial durante ano. O secretário informou que, já a partir das 4h desta segunda-feira (3), policiais já estarão mobilizados nas ruas com o gerenciamento de crises funcionando.

o funcionamento de 70% da frota de ônibus das 6h às 9h e das 17h às 20h. "Teremos policiais militares à frente de todos os terminais, das garagens, o serviço de inteligência da Polícia Militar, Polícia Civil e da própria Secretaria de Segurança vão monitorar todas as atividades, inclusive gravando imagens", detalhou. Uma liminar expedida pela Justiça do Trabalho determinadas 6h às 9h e das 17h às 20h.

"Nos demais horários, 50% das frotas devem circular. A liminar proíbe bloqueios nas garagens, passeadas e bloqueios de vias; então, as forças policiais do Espírito Santo já possuem a determinação de fazer garantir esta liminar", disse Nylton Rodrigues.

O secretário ainda fez um apelo aos motoristas, lembrando que estamos no final do ano. "É um momento importante para os nossos estudantes, que precisam chegar nas escolas para fazer suas provas e encerrar o ano letivo. Momento importante para o comércio. Estamos enfrentando a maior crise econômica do Brasil, e é justamente neste momento que nossos comerciantes têm a oportunidade de aumentar as suas rendas", concluiu.

CETURB

O diretor-presidente da Ceturb-ES também participou da coletiva e ressaltou que, caso necessário, uma frota reserva será acionada para auxiliar no funcionamento do sistema Transcol durante a greve dos motoristas de ônibus.

"Então, no pico, onde verificarmos a maior demanda, essa frota pode ser articulada, pode ser retirada de um local para os outros. Vamos fazer com que se cumpram os 70%, tanto nas linhas alimentadoras, quanto nas troncais. Isso significa que todos os bairros terão atendimento, mesmo aquele que tem apenas um ônibus, ele vai continuar circulando", informou.