COLATINA

Sesa faz vacinação de bloqueio após paulista com sarampo passar pelo ES

Homem portando o vírus do sarampo esteve em Colatina para um casamento no mês passado; Secretaria de Saúde do ES fez bloqueio vacinal na população para combater vírus

Publicado em 6 de julho de 2019 às 19:10 - Atualizado há 6 anos

Manchas avermelhadas, em erupções cutâneas, estão entre os principais sintomas do sarampo Crédito: Romolo Tavani/Shutterstock

A notícia de que um homem havia contraído sarampo em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, assustou moradores do Estado neste sábado (6). Porém, para o alívio do capixaba, a informação não procede e o Estado segue há 19 anos sem registrar casos da doença.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (Sesa), um morador de São Paulo portando o vírus esteve em terras capixabas por dois dias no final do mês de junho. Este jovem, esteve num casamento e, durante sua estadia em solo capixaba, apesar de já estar com a doença, não apresentou sintomas como vermelhidão na pele.

Por conta da passagem do paulista, a Sesa fez a vacinação de bloqueio em um perímetro de cinco quarteirões de onde ele hospedou para evitar que o vírus se espalhasse, já que ele estava no período de transmissibilidade da doença, como explica a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grilo.

"Segundo informações que colhemos sobre o caso, esse homem já veio para o Espírito Santo infectado. Ele apresentou o quadro clínico do sarampo, que são aquelas manchas avermelhadas pelo corpo, quando ele retornou para São Paulo. Mas ele passou pelo Espírito Santo num período que a gente considera como período de transmissibilidade da doença. Devido a essa situação nós não podemos deixar de fazer ações de bloqueio vacinal", explica Danielle, que acrescenta.

"O bloqueio vacional é seletivo. Você avalia a cartela de vacinação das pessoas que estão neste raio e se a pessoa estiver com alguma dose da vacina faltando ela recebe a dose que está faltando."

ES NÃO TEM REGISTRA SARAMPO DESDE 1999

O último caso de transmissão de sarampo dentro do território do Espírito Santo foi em 1999. No ano de 2013 Vitória teve um caso importado de uma pessoa que viajou para a Europa e retornou com a doença. Quando ela retornou ao Espírito Santo, foi desencadeado um bloqueio vacinal, o que garantiu que não houvesse caso desencadeado da doença por aqui.

No ano passado, o Espírito Santo registrou 67 casos suspeitos, que foram todos descartados laboratorialmente. Até 22 de junho deste ano, foram notificados 24 casos, com 23 descartados e um em análise.

VACINA

O sarampo é uma doença de alto contágio, transmitida por via respiratória, e a principal maneira de prevenir e controlar o vírus é com a vacinação, como explica a coordenadora.

"O Estado oferece gratuitamente a vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) para bebês de um ano a adultos de até 49 anos. Por isso a importância da vacinação de prevenção ou de controle, como foi esse caso que aconteceu em Colatina, para que não haja casos secundários a partir deste caso. A vacina demora por volta de dez dias fazer efeito", acrescenta Danielle.

Para proteção contra o sarampo deve ser feita a vacina tríplice viral (contra o sarampo, caxumba e rubéola) em crianças aos 12 meses de idade e a vacina tetra viral (contra o sarampo, caxumba, rubéola e varicela) aos 15 meses de idade.

Adolescentes e adultos até 49 anos de idade que não tenham a comprovação da situação vacinal na infância devem seguir o seguinte esquema:

- Pessoas de 1 a 29 anos de idade: devem ter 2 doses da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

- Pessoas de 30 a 49 anos de idade: devem ter 1 dose da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

Trabalhadores da saúde (grupo de alto risco) devem ter 2 doses da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), independentemente da idade. A vacinação está disponível para toda a população nas unidades de saúde dos 78 municípios do Estado.

