Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran-ES Crédito: Divulgação

Detran-ES) anunciou uma série de ações para reforçar a fiscalização no trânsito do Estado. Entre elas, servidores do órgão serão capacitados para atuarem como agentes de trânsito em blitz e outras atividades. O Detran ainda promete aumentar a integração com outras forças de segurança, como a Polícia Militar e as guardas municipais, além de implementar um sistema digital, em que os agentes poderão aplicar multas e registrar ocorrências de trânsito através de um aplicativo de celular. Para reduzir o número de mortes em acidentes, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo () anunciou uma série de ações para reforçar a fiscalização nodo Estado. Entre elas, servidores do órgão serão capacitados para atuarem como agentes de trânsito em blitz e outras atividades. O Detran ainda promete aumentar a integração com outras forças de segurança, como a Polícia Militar e as guardas municipais, além de implementar um sistema digital, em que os agentes poderão aplicar multas e registrar ocorrências de trânsito através de umde celular.

Your browser does not support the audio element. Servidores do Detran poderão atuar como agentes de trânsito

Ao todo, 150 agentes do Detran vão poder atuar nas ruas - 25 já começam as aulas em agosto. A formação será dada pela Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) e pelo Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. O curso tem duração de dois meses. O foco do trabalho dos servidores do Detran será na fiscalização de transporte escolar e credenciadas, mas eles também atuarão em blitzes apoiando a Polícia Militar.

Já o aplicativo, que vai permitir aos agentes da PM e do Detran a fazerem os registros online, passará por um período de testes, que deve durar 30 dias, segundo o diretor geral do Departamento Estadual, Givaldo Vieira.

"Vamos ter todo processamento de infrações por meio eletrônico, transparente para o cidadão com possibilidade de colocar seus recursos na internet, não precisando mais se deslocar até o órgão e também acabar com o papel na parte das infrações. Só no ano passado, do que é processado aqui no Estado, foram mais de 500 mil infrações, 500 mil processos, papéis, que nós estamos extinguindo a partir de agora com o sistema que vai processar tudo eletronicamente", destacou.

SISTEMA

Para que isso o ocorra, o Governo do Estado anunciou a entrega de cerca de 1300 smartphones e ampliação de linhas para a Polícia Militar, para integração ao Sistema Global de Registro de Infrações.

A digitalização dos processos também vai permitir que o cidadão receba pelo celular as notificações das irregularidades. "Vamos disponibilizar também a integração com o SNE (Sistema de Notificação Eletrônica) que vai permitir que cidadão baixe o aplicativo do governo federal e se quiser desistir do recurso, ter 40% de desconto no valor da multa e receber todas as notificações direto no aplicativo", complementou Givaldo.

Para aumentar a integração com outras forças de segurança, o governo do Estado apresentou a Operação Força pela Vida, formada pelo Detran-ES, Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), Corpo de Bombeiros, polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Guardas dos Municípios com trânsito municipalizado, além de DER, Cetran, Ipem e Ceturb.