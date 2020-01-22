Servidor da prefeitura joga pedras em animais em parque de Vitória

Servidor da prefeitura é flagrado jogando pedras em animais em parque de Vitória Crédito: Reprodução

As imagens foram gravadas esta semana por um morador que não quis se identificar. Ele alegou que um dos homens que aparece nas imagens tentando espantar os animais é gerente da Central de Serviços, um setor de obras que fica dentro da reserva ambiental.

A reportagem de A Gazeta apurou que o local é uma unidade de conservação que, além de contar com as leis de bem-estar animal, também conta com as leis federais que protegem os animais silvestres desse tipo de ação. O servidor, que aparece de blusa azul nas imagens, atirou pedras em tartarugas silvestres, gansos e patos que estavam no lago.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), o servidor foi identificado e será autuado por maus-tratos aos animais. Além disso, a secretaria afirma que está anexando o vídeo a um processo interno, aberto para encaminhar à Procuradoria Geral do Município (GPM) para que seja verificada a legalidade de instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).