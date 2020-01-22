Servidor da prefeitura joga pedras em animais em parque de Vitória

Um servidor da Prefeitura Municipal de Vitória foi flagrado jogando pedras em animais da Reserva da Vida Silvestre Mata Paludosa, antigo Parque da Fazendinha, em Jardim Camburi.
As imagens foram gravadas esta semana por um morador que não quis se identificar. Ele alegou que um dos homens que aparece nas imagens tentando espantar os animais é gerente da Central de Serviços, um setor de obras que fica dentro da reserva ambiental.
A reportagem de A Gazeta apurou que o local é uma unidade de conservação que, além de contar com as leis de bem-estar animal, também conta com as leis federais que protegem os animais silvestres desse tipo de ação. O servidor, que aparece de blusa azul nas imagens, atirou pedras em tartarugas silvestres, gansos e patos que estavam no lago.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), o servidor foi identificado e será autuado por maus-tratos aos animais. Além disso, a secretaria afirma que está anexando o vídeo a um processo interno, aberto para encaminhar à Procuradoria Geral do Município (GPM) para que seja verificada a legalidade de instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).
Por nota, a Semmam finalizou dizendo que o resultado vai de uma advertência até a demissão do servidor. Questionada se o homem continuará trabalhando ou se será afastado durante o andamento do processo, a Prefeitura de Vitória afirmou que o servidor foi afastado temporariamente até que se apure os fatos.