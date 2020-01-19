Veja quando vão se aposentar os servidores municipais no ES

Dados do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) permitem que os gestores municipais, e a própria população das cidades, saibam quando os servidores dos municípios com regime próprio de Previdência vão se aposentar. No Espírito Santo, são 34 cidades que utilizam sistema próprio de aposentadoria. No portal CidadES, constam informações como o número de servidores, o salário médio que eles recebem, a idade que eles têm, em quanto tempo devem se aposentar, entre outras informações. (Veja nos mapas no abaixo a divisão dos regimes e a média de tempo que falta para a aposentadoria dos servidores.)
Por ser mais novo, os servidores que fazem parte do Fundo Previdenciário vão demorar mais tempo para se aposentar. Por este modelo, os servidores de Boa Esperança vão demorar 20 anos e meio para se aposentar. No mesmo município, mas pelo regime de Fundo Financeiro, o tempo médio para a aposentadoria dos servidores cai para 13 anos.
Já entre os municípios que possuem apenas um fundo, Alegre é onde as pessoas vão se aposentar primeiro - em média 7 anos e meio até que todos os servidores possam ir para a inatividade.
Em 14 prefeituras, a Previdência está em situação crítica, como mostrou reportagem de A Gazeta. Para tentar reverter o rombo no sistema de aposentadoria, os municípios estão planejando vender terrenos e imóveis e utilizar dinheiro advindo do petróleo.