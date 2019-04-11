Home
>
Grande Vitória
>
Serra vai contratar médicos brasileiros no lugar dos cubanos

Serra vai contratar médicos brasileiros no lugar dos cubanos

O projeto foi votado na quarta-feira (10) e altera a Lei Municipal 3.207/2008 para acrescentar 80 médicos ao quadro de profissionais, saltando dos atuais 150 para 230 médicos

CBN Vitória (92,5 FM)

Imagem de perfil de Caique Verli

Caique Verli

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de abril de 2019 às 16:59

 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari

Dois meses após a Prefeitura da Serra protocolar o projeto na Câmara, vereadores aprovaram a lei que autoriza a administração municipal a contratar 80 médicos para substituir os profissionais cubanos que deixaram a cidade depois que Cuba cortou a parceria com o Governo Federal. O projeto foi votado na quarta-feira e altera a Lei Municipal 3.207/2008 para acrescentar 80 médicos ao quadro de profissionais, saltando dos atuais 150 para 230 médicos. O projeto, mesmo com o pedido de urgência, teve que esperar dois meses para ser votado em meio à uma crise entre o Legislativo e o Executivo.

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), afirma que as manobras da Câmara da Serra com o intuito de afastá-lo da prefeitura vêm sendo patrocinadas pelo crime organizado. O chefe do Executivo solicitou segurança pessoal ao governador Renato Casagrande (PSB) e acusa o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Caldeira, que é de seu próprio partido, de tentar dar um golpe no Poder Executivo e retirá-lo do cargo por meio da abertura de um processo de impeachment.

Apesar disso, o presidente da Câmara nega que a demora em votar o projeto tenha ligação com essa crise institucional e afirma que demorou para colocar o projeto em votação para negociar com a Prefeitura uma melhor remuneração para o médico, que segundo o Caldeira, tem o pior salário da Grande Vitória na Serra.

00:00 /
Com lei aprovada, Serra vai contratar médicos no lugar dos cubanos

"Estávamos tentando dar uma acertada com o secretário de Saúde para dar uma incentivada melhor pra incentivar os médicos a virem pra Serra", garante.

A subsecretária de Saúde da Serra, Eva do Carmo, nega que a cidade seja o município da Grande Vitória que pague menos para a categoria e afirma que a oferta hoje é de R$ 3,2 mil para o médico e R$ 9 mil para o profissional que atue nos postos de saúde da família.. "O nosso salário não é o menor. Ele é praticado dentro do mercado, mas o nosso prefeito, junto com sua equipe, estuda a viabilidade do que pode ser feito para melhorar", afirma.

O projeto segue agora para as mãos do prefeito, que tem um prazo de 15 dias para sancioná-lo. Após a sanção, a expectativa é de que o processo seletivo seja iniciado em até 20 dias.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria reportagens

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais