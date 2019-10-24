Serra terá novo parque com áreas de lazer e espaço para cães em 2020
O anúncio da obra foi feito pela Vale na manhã desta quinta-feira (24). O local vai contar com equipamentos de lazer e esportes como quadras de futebol, poliesportiva e de areia, espaços para musculação e ginástica funcional, playground, pista de skate, área de eventos, pista de caminhada, ciclovia e dog play (espaço para brincar com cães), além de estacionamento.
O parque faz parte de urna Área de Proteção Ambiental (APA) e contará, ainda, com urn mirante com vista para a área de preservação. O espaço vai ter o nome escolhido por votação popular. A previsão é de que o parque seja entregue em dezembro de 2020.
Com esse projeto a Vale reafirma seu compromisso com a Serra e com o Espírito Santo. O objetivo é contribuir com a qualidade de vida da população do município, destaca o diretor de Sustentabilidade da Vale, Sérgio Leite.
OBRAS VÃO GERAR EMPREGOS
A administração do parque será realizada pela Prefeitura da Serra e as obras devem gerar cerca de 150 empregos diretos.
Segundo o prefeito, Audifax Barcelos. a obra vai trazer muitos benefícios para a região. Além de gerar emprego e renda para a população, o local será mais uma boa alternativa de diversão para turistas e moradores se reunirem com suas famílias, para curtirem os equipamentos de esporte e lazer e a paisagem encantadora de Bicanga, comentou Audifax.