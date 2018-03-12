Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Serra terá duas rotas para ciclistas com beleza naturais e históricas
Agroturismo

Serra terá duas rotas para ciclistas com beleza naturais e históricas

A primeira deve ficar pronta em 45 dias e vai de Carapina a Queimado, sempre pela área rural, fugindo do asfalto

Publicado em 12 de Março de 2018 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 19:51
Serra vai ter ciclovia turística na rota entre igrejas e litoral Crédito: Divulgação
A cidade da Serra terá duas rotas para contemplar quem gosta de fazer passeios turísticos. A ideia é de que cada uma tenha, no máximo, 50 quilômetros e que passe por áreas agroturísticas e por monumentos naturais e culturais da cidade.
Na Rota Um, a proposta é ir de Carapina a Queimado, tudo pela área mais rural. O ciclista passará por três monumentos, dois deles históricos: A Igreja de Carapina e ao sítio histórico de Queimado, que inclui as ruínas de uma igreja do século XIX. O terceiro ponto é o morro do Mestre Álvaro.
A Rota Dois irá da Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Serra Sede, até a Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida. Quem optar por ela vai passar por Putiri e vai conhecer caminhos do agroturismo da Serra. A volta será pela Rodovia Audifax Barcelos até a Serra Sede.
Os caminhos exatos das duas rotas ainda vão ser definidos. Uma equipe vai mapear as rotas in loco, segundo a secretária de Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Sandra Gomes. Serão rotas bucólicas, sem movimento de tráfego. É uma maneira de oportunizar a quem gosta de ciclismo", diz a secretária.
Nesta segunda-feira (12), a Secretaria de Cultura se reúne para fechar detalhes sobre a Rota Um, informou a secretária. O prazo estimado para ela ser lançada é de 45 dias. Para a Rota Dois, a projeção é de 90 dias.
Por enquanto, vamos manter a rota bem cuidada, com placas de ajuda e sinalização. E, nos monumentos, vamos colocar um totem contando a história do local, descreveu Sandra Gomes.
Ela acrescentou ainda que está sendo fechado um estudo arqueológico em Queimado. Queremos abrir uma sala com o que identificarmos. Queremos incluir o museu na rota ciclística, completou a secretária.
Por enquanto, não estão previstas construções de ciclovias. A secretária acrescentou que há ainda a ideia de uma terceira rota, focada nas praias, mas que ainda não há mais detalhes sobre o assunto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados