Serra terá duas rotas para ciclistas com beleza naturais e históricas

Serra vai ter ciclovia turística na rota entre igrejas e litoral Crédito: Divulgação

A cidade da Serra terá duas rotas para contemplar quem gosta de fazer passeios turísticos. A ideia é de que cada uma tenha, no máximo, 50 quilômetros e que passe por áreas agroturísticas e por monumentos naturais e culturais da cidade.

Na Rota Um, a proposta é ir de Carapina a Queimado, tudo pela área mais rural. O ciclista passará por três monumentos, dois deles históricos: A Igreja de Carapina e ao sítio histórico de Queimado, que inclui as ruínas de uma igreja do século XIX. O terceiro ponto é o morro do Mestre Álvaro.

A Rota Dois irá da Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Serra Sede, até a Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida. Quem optar por ela vai passar por Putiri e vai conhecer caminhos do agroturismo da Serra. A volta será pela Rodovia Audifax Barcelos até a Serra Sede.

Os caminhos exatos das duas rotas ainda vão ser definidos. Uma equipe vai mapear as rotas in loco, segundo a secretária de Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Sandra Gomes. Serão rotas bucólicas, sem movimento de tráfego. É uma maneira de oportunizar a quem gosta de ciclismo", diz a secretária.

Nesta segunda-feira (12), a Secretaria de Cultura se reúne para fechar detalhes sobre a Rota Um, informou a secretária. O prazo estimado para ela ser lançada é de 45 dias. Para a Rota Dois, a projeção é de 90 dias.

Por enquanto, vamos manter a rota bem cuidada, com placas de ajuda e sinalização. E, nos monumentos, vamos colocar um totem contando a história do local, descreveu Sandra Gomes.

Ela acrescentou ainda que está sendo fechado um estudo arqueológico em Queimado. Queremos abrir uma sala com o que identificarmos. Queremos incluir o museu na rota ciclística, completou a secretária.