Serra abre postos de saúde no sábado para vacina contra o Sarampo

As salas de vacinação das unidades de Carapina Grande, Jardim Carapina, Novo Horizonte, Feu Rosa e Vila Nova de Colares estão abertas até ás 16h30