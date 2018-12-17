"É uma sensação de alívio, porém ainda de incerteza, porque a gente não sabe o que vai acontecer", diz a funcionária pública de 36 anos que afirma ter sido abusada sexualmente pelo médium João de Deus quando tinha 13 anos, na década de 1990, em Abadiânia, Goiás. Nesta segunda-feira (17), em entrevista ao Gazeta Online, a moradora de Cariacica falou do receio de João ser solto.
A gente está vendo os advogados tentando soltá-lo, tem muitas brechas na lei por conta da idade. Deu um alívio, mas ainda não estou satisfeita. Eu quero ver que a Justiça se faça realmente.
Sobre como se sentiu após ficar anos em silêncio e depois voltar ao assunto na última semana, a funcionária pública contou que está feliz por ter falado.
"É uma ferida que estava guardada e mexeu. Fiquei feliz de ter tirado esse peso de dentro de mim. Mas não vou falar que foi bom. É uma coisa que estava adormecida e esses últimos dias tem se falado direto sobre isso. Não estou aguentando nem ver a cara dele nas reportagens, eu fecho os olhos para não ver, porque é uma repugnância. Aquela cara de bom moço."
A capixaba comentou a entrevista de uma das filhas de João de Deus, que também afirma ter sofrido abusos sexuais do pai. "A filha dele falando... O que é aquilo? A nossa lei é muito fraca. Será que não vai dar em nada? Não pode", desabafa.
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Sensação de alívio, diz vítima capixaba sobre prisão de João de Deus