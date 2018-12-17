Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'Sensação de alívio', diz vítima capixaba sobre prisão de João de Deus
Abuso sexual

'Sensação de alívio', diz vítima capixaba sobre prisão de João de Deus

Nesta segunda-feira (17), em entrevista ao Gazeta Online, a moradora de Cariacica falou do receio de João ser solto

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 12:49
Capixaba acusa João de Deus de abuso sexual quando ela tinha 13 anos de idade Crédito: Carlos Alberto Silva
"É uma sensação de alívio, porém ainda de incerteza, porque a gente não sabe o que vai acontecer", diz a funcionária pública de 36 anos que afirma ter sido abusada sexualmente pelo médium João de Deus quando tinha 13 anos, na década de 1990, em Abadiânia, Goiás. Nesta segunda-feira (17), em entrevista ao Gazeta Online, a moradora de Cariacica falou do receio de João ser solto.
A gente está vendo os advogados tentando soltá-lo, tem muitas brechas na lei por conta da idade. Deu um alívio, mas ainda não estou satisfeita. Eu quero ver que a Justiça se faça realmente.
Sobre como se sentiu após ficar anos em silêncio e depois voltar ao assunto na última semana, a funcionária pública contou que está feliz por ter falado.
"É uma ferida que estava guardada e mexeu. Fiquei feliz de ter tirado esse peso de dentro de mim. Mas não vou falar que foi bom. É uma coisa que estava adormecida e esses últimos dias tem se falado direto sobre isso. Não estou aguentando nem ver a cara dele nas reportagens, eu fecho os olhos para não ver, porque é uma repugnância. Aquela cara de bom moço."
>Defesa de João de Deus pedirá que ele cumpra prisão domiciliar
A capixaba comentou a entrevista de uma das filhas de João de Deus, que também afirma ter sofrido abusos sexuais do pai. "A filha dele falando... O que é aquilo? A nossa lei é muito fraca. Será que não vai dar em nada? Não pode", desabafa.
VEJA A ENTREVISTA COM A CAPIXABA
Sensação de alívio, diz vítima capixaba sobre prisão de João de Deus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba
Imagem de destaque
Gato tigrado: 6 raças que se destacam pela pelagem 
Imagem de destaque
Plantas da sorte: 5 opções para colocar no trabalho e atrair prosperidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados