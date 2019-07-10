Meio Ambiente

Seminário debate resultados de expedição na bacia do Itapemirim

Encontro terá assinatura de termo de recuperação de áreas degradadas entre entidades e Estado

Publicado em 10 de julho de 2019 às 02:28 - Atualizado há 6 anos

Rio Itapemirim: ambientalistas participaram de expedição pelo curso dágua Crédito: TV Gazeta/Marcel Alves

O governo do Estado, institutos de promoção ao meio ambiente e sociedade civil assinarão amanhã um termo de cooperação técnica para a recuperação das áreas degradadas da bacia do Rio Itapemirim. O pacto, que prevê o plantio de cinco mil hectares de espécies nativas, será firmado em seminário, promovido pela Rede Gazeta, em Cachoeiro de Itapemirim.

O seminário “Rio Itapemirim: Cenários, Desafios e Oportunidades para a Revitalização de sua Bacia e o Desenvolvimento Sustentável de seu Território” trará à tona os desafios e boas ações encontradas pela equipe de ambientalistas que participaram da Expedição Científica do Rio Itapemirim, realizada no início do mês de junho. A ação também foi promovida pela Rede Gazeta.

Em busca de soluções para os problemas encontrados na incursão que retomou os passos da primeira expedição, que aconteceu há 15 anos, o projeto, denominado Pró-Águas Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, será assinado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), além dos institutos Pacto pelas Águas Capixabas e Espinhaço – de atuação nacional –, com o apoio da Rede Gazeta e do Movimento Empresarial Sul do Espírito Santo (Messes). A proposta é recuperar 5 mil hectares com plantio de espécies nativas.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Fabrício Machado, o acordo amplia o resultado das ações que já acontecem no Estado para recuperar a bacia do Itapemirim, que abrange 17 municípios.

“Com esse novo acordo, alavancado com novos parceiros, queremos ir mais além. O desafio é construir cenários econômicos com desenvolvimento sustentável, com segurança hídrica e com o uso responsável do solo. Isso passa por iniciativas desta magnitude”, afirma Machado.

O secretário de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, também destaca a importância da parceria em busca da recuperação das áreas degradadas. “No setor público, é fundamental que nos aproximemos tanto da iniciativa privada quanto de organizações sociais para que os problemas sejam solucionados. É importante que haja um esforço de todos para a melhora desse cenário”, destacou Foletto.

O evento, que deve reunir 200 convidados, acontece a partir das 14h, no auditório do Sest/Senat, bairro Marbrasa. Entre as presenças confirmadas estão: o governador Renato Casagrande; o superintendente do Ministério da Agricultura, Aureliano Costa; o diretor-presidente da Agerh, Fábio Anhert; o diretor de Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias Hidrográficas do Ministério de Desenvolvimento Regional, Renato Saraiva Ferreira; e o diretor-presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Cláudio Oliveira.

O resultado da expedição vai ao ar em matérias na TV Gazeta a partir do próximo dia 15, no Bom Dia ES e no ESTV, durante uma semana.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta