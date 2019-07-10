Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Seminário debate resultados de expedição na bacia do Itapemirim
Meio Ambiente

Seminário debate resultados de expedição na bacia do Itapemirim

Encontro terá assinatura de termo de recuperação de áreas degradadas entre entidades e Estado

Publicado em 

10 jul 2019 às 02:28

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 02:28

Rio Itapemirim: ambientalistas participaram de expedição pelo curso dágua Crédito: TV Gazeta/Marcel Alves
O governo do Estado, institutos de promoção ao meio ambiente e sociedade civil assinarão amanhã um termo de cooperação técnica para a recuperação das áreas degradadas da bacia do Rio Itapemirim. O pacto, que prevê o plantio de cinco mil hectares de espécies nativas, será firmado em seminário, promovido pela Rede Gazeta, em Cachoeiro de Itapemirim.
O seminário “Rio Itapemirim: Cenários, Desafios e Oportunidades para a Revitalização de sua Bacia e o Desenvolvimento Sustentável de seu Território” trará à tona os desafios e boas ações encontradas pela equipe de ambientalistas que participaram da Expedição Científica do Rio Itapemirim, realizada no início do mês de junho. A ação também foi promovida pela Rede Gazeta.
Em busca de soluções para os problemas encontrados na incursão que retomou os passos da primeira expedição, que aconteceu há 15 anos, o projeto, denominado Pró-Águas Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, será assinado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), além dos institutos Pacto pelas Águas Capixabas e Espinhaço – de atuação nacional –, com o apoio da Rede Gazeta e do Movimento Empresarial Sul do Espírito Santo (Messes). A proposta é recuperar 5 mil hectares com plantio de espécies nativas.
Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Fabrício Machado, o acordo amplia o resultado das ações que já acontecem no Estado para recuperar a bacia do Itapemirim, que abrange 17 municípios.
“Com esse novo acordo, alavancado com novos parceiros, queremos ir mais além. O desafio é construir cenários econômicos com desenvolvimento sustentável, com segurança hídrica e com o uso responsável do solo. Isso passa por iniciativas desta magnitude”, afirma Machado.
O secretário de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, também destaca a importância da parceria em busca da recuperação das áreas degradadas. “No setor público, é fundamental que nos aproximemos tanto da iniciativa privada quanto de organizações sociais para que os problemas sejam solucionados. É importante que haja um esforço de todos para a melhora desse cenário”, destacou Foletto.
O evento, que deve reunir 200 convidados, acontece a partir das 14h, no auditório do Sest/Senat, bairro Marbrasa. Entre as presenças confirmadas estão: o governador Renato Casagrande; o superintendente do Ministério da Agricultura, Aureliano Costa; o diretor-presidente da Agerh, Fábio Anhert; o diretor de Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias Hidrográficas do Ministério de Desenvolvimento Regional, Renato Saraiva Ferreira; e o diretor-presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Cláudio Oliveira.
O resultado da expedição vai ao ar em matérias na TV Gazeta a partir do próximo dia 15, no Bom Dia ES e no ESTV, durante uma semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados