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Trânsito

Semáforos com defeito deixam trânsito lento na BR 101, em Carapina

Congestionamento chega a 5 km nos dois sentidos da rodovia

Publicado em 

18 jul 2019 às 11:47

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 11:47

Trânsito congestionado na BR-101 Crédito: Internauta
Semáforos piscando provocam trânsito intenso na BR 101 na altura de Carapina, na Serra, na manhã desta quinta-feira (18). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito chega a 5km nos dois sentidos.  
Trânsito congestionado na BR-101 Crédito: Internauta

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