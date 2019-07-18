Semáforos com defeito deixam trânsito lento na BR 101, em Carapina

Semáforos piscando provocam trânsito intenso na BR 101 na altura de Carapina, na Serra, na manhã desta quinta-feira (18). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito chega a 5km nos dois sentidos.
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados