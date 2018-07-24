Sem Terminal de Itaparica, Ceturb rejeita usar Rodoviária de Vila Velha

Com estrutura comprometida, Terminal de Itaparica foi interditado Crédito: Fernando Madeira

interditado neste sábado (21). Mas em entrevista a Rádio CBN Vitória (92,5 FM), o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), Alex Mariano, declarou que, por enquanto, não vai aceitar a oferta e os ônibus do Terminal de Itaparica vão continuar operando no Terminal de Vila Velha. A Prefeitura de Vila Velha ofereceu nesta terça-feira (24) a rodoviária do município, que fica ao lado do Terminal de Itaparica, para a operação dos ônibus do Sistema Transcol que funcionavam no terminal, que foi. Mas em entrevista a, o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), Alex Mariano, declarou que, por enquanto, não vai aceitar a oferta e os ônibus do Terminal de Itaparica vão continuar operando no Terminal de Vila Velha.

Mariano disse que a companhia está com uma operação muito forte, principalmente em horário de pico e que, se for comparado às necessidades do terminal interditado, conflitos seriam criados na Rodoviária de Vila Velha. "Optamos em colocar dois pontos de ônibus em frente a rodoviária, solicitamos ao município, também, a possibilidade de disponibilizar abrigo de ônibus", explicou.

O diretor-presidente informou que, mais a frente, se ele julgar necessário e se houver a possibilidade de aceitar a proposta, assim será feito. Ele disse também que solicitou apoio da Guarda Municipal de Vila Velha e um empenho no local para auxiliar na questão do trânsito.

OFERTA

A partir do pedido de ajuda de um morador da cidade, a Prefeitura de Vila Velha ofereceu a rodoviária do município, que fica ao lado do Terminal de Itaparica, para a operação dos ônibus do Sistema Transcol.

A solicitação foi feita pelo morador Washington Camino, do bairro Ponta da Fruta, de acordo com informações da prefeitura, durante a Assembleia Popular desta segunda-feira (23). A partir do pedido, o prefeito Max Filho propôs oferecer a rodoviária municipal para manter a operação do Transcol em Itaparica.

Autorizo o nosso secretário de Governo, o Saturnino, a convidar o presidente da Ceturb (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito) a participar da assembleia popular e discutir o assunto com a comunidade de Vila Velha. Autorizo também o secretário de Defesa Social e Trânsito a oferecer a nossa rodoviária para emprestar ao Transcol, neste período, e construir uma alternativa para a população, ressaltou Max.