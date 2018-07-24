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Terminal de Itaparica

Sem Terminal de Itaparica, Ceturb rejeita usar Rodoviária de Vila Velha

A informação foi confirmada pelo diretor-presidente da Ceturb, Alex Mariano, em entrevista a Rádio CBN Vitória

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 19:10
Com estrutura comprometida, Terminal de Itaparica foi interditado Crédito: Fernando Madeira
A Prefeitura de Vila Velha ofereceu nesta terça-feira (24) a rodoviária do município, que fica ao lado do Terminal de Itaparica, para a operação dos ônibus do Sistema Transcol que funcionavam no terminal, que foi interditado neste sábado (21). Mas em entrevista a Rádio CBN Vitória (92,5 FM), o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), Alex Mariano, declarou que, por enquanto, não vai aceitar a oferta e os ônibus do Terminal de Itaparica vão continuar operando no Terminal de Vila Velha.
Mariano disse que a companhia está com uma operação muito forte, principalmente em horário de pico e que, se for comparado às necessidades do terminal interditado, conflitos seriam criados na Rodoviária de Vila Velha. "Optamos em colocar dois pontos de ônibus em frente a rodoviária, solicitamos ao município, também, a possibilidade de disponibilizar abrigo de ônibus", explicou.
O diretor-presidente informou que, mais a frente, se ele julgar necessário e se houver a possibilidade de aceitar a proposta, assim será feito. Ele disse também que solicitou apoio da Guarda Municipal de Vila Velha e um empenho no local para auxiliar na questão do trânsito.
OFERTA
A partir do pedido de ajuda de um morador da cidade, a Prefeitura de Vila Velha ofereceu a rodoviária do município, que fica ao lado do Terminal de Itaparica, para a operação dos ônibus do Sistema Transcol.
A solicitação foi feita pelo morador Washington Camino, do bairro Ponta da Fruta, de acordo com informações da prefeitura, durante a Assembleia Popular desta segunda-feira (23). A partir do pedido, o prefeito Max Filho propôs oferecer a rodoviária municipal para manter a operação do Transcol em Itaparica.
Autorizo o nosso secretário de Governo, o Saturnino, a convidar o presidente da Ceturb (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito) a participar da assembleia popular e discutir o assunto com a comunidade de Vila Velha. Autorizo também o secretário de Defesa Social e Trânsito a oferecer a nossa rodoviária para emprestar ao Transcol, neste período, e construir uma alternativa para a população, ressaltou Max.
Entrevista - John Gomes - Alex Mariano - 24-07-18.mp3

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