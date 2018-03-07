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Tombou com carreta

Sem previsão para retirada de bloco de granito na BR 101

O acidente aconteceu por volta de 5h30 e até agora a carga não foi retirada

Publicado em 07 de Março de 2018 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 14:27
O bloco de granito que caiu de uma carreta no quilômetro 215 da BR 101, em Ibiraçu, na manhã desta quarta-feira (07) continua na pista.
O acidente aconteceu por volta de 5h30 e até agora o bloco não foi retirado. Inicialmente, a pista foi totalmente interditada. Por volta de 6h50 o trânsito foi liberado em sistema pare e siga.
A carreta foi removida por volta de 9h40 e o trânsito começou a fluir nos dois sentidos por meio de desvio.
OPINIÃO | Transporte de pedras: por pouco escapamos de mais uma tragédia
A Eco 101, concessionária que administra a via, informou que uma equipe está no local fazendo a sinalização da pista, e que já foi solicitado a empresa para que faça a retirada da pedra, mas ainda não há previsão para a liberação total.
O ACIDENTE
Uma carreta que transportava um bloco de granito tombou no quilômetro 215 da BR 101, em Ibiraçu, na manhã desta quarta-feira (07). Com o acidente, o trânsito ficou totalmente interditado na via. Não há vítimas, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A PRF foi ao local e informou que o trânsito começou a seguir em sistema pare e siga por volta de 6h50. 
Por volta de 9h40 o veículo foi retirado e o trânsito começou a fluir nos dois sentidos, por meio de desvio.
Um ouvinte da Rádio CBN Vitória passou pela BR 101 logo após o acidente e registrou a carreta tombada na pista. Veja o vídeo abaixo.

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