Sem previsão para retirada de bloco de granito na BR 101

O acidente aconteceu por volta de 5h30 e até agora o bloco não foi retirado. Inicialmente, a pista foi totalmente interditada. Por volta de 6h50 o trânsito foi liberado em sistema pare e siga.

A carreta foi removida por volta de 9h40 e o trânsito começou a fluir nos dois sentidos por meio de desvio.

A Eco 101, concessionária que administra a via, informou que uma equipe está no local fazendo a sinalização da pista, e que já foi solicitado a empresa para que faça a retirada da pedra, mas ainda não há previsão para a liberação total.

O ACIDENTE

Uma carreta que transportava um bloco de granito tombou no quilômetro 215 da BR 101, em Ibiraçu, na manhã desta quarta-feira (07). Com o acidente, o trânsito ficou totalmente interditado na via. Não há vítimas, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A PRF foi ao local e informou que o trânsito começou a seguir em sistema pare e siga por volta de 6h50.

Por volta de 9h40 o veículo foi retirado e o trânsito começou a fluir nos dois sentidos, por meio de desvio.