Sem lugar para passar a virada? Veja opções para curtir o réveillon

Turma de amigos vai festejar a chegada de 2019 na Ilha das Caieiras, onde haverá fogos pela primeira vez Crédito: Marcelo Prest

Apesar de faltar apenas um dia para a virada do ano, ainda dá tempo de se programar. Para quem ainda não tem lugar para ir, o Gazeta Online listou opções gratuitas e pagas para passar com a família, os amigos e até sozinho.

Turistas e capixabas têm a opção de aproveitar praias, clubes fechados e boates de Norte a Sul do Estado. Ainda é possível garantir ingresso em todas as 19 festas pagas que foram listadas.

Na Capital, há atrações que cabem em todos os bolsos. As pessoas que irão passar a virada na Praia de Camburi podem se preparar para pular bastante com o Bloco Bleque, que mistura pop e música popular brasileira. A banda é bem conhecida e sempre é figura certa nos carnavais e grandes eventos de rua da Capital. Além disso, haverá 17 minutos de fogos.

A bailarina Paloma Rigamonte, de 22 anos, e mais quatro amigos irão passar a virada na Praia de Camburi. Essa é a segunda vez que a turma se reúne no local para a chegada do novo ano. Inclusive, irão colocar tenda na areia.

Reunir os amigos para passar a virada do ano ajudará a começar 2019 com o pé direito. Neste ano sofri uma lesão na perna que me impediu de dançar balé, a intenção é que o próximo ano seja de superação e energia boa, comenta.

Pela primeira vez a Ilha das Caieiras terá fogos e isso promete atrair muitas pessoas para o local. A universitária Victória Venturini, de 22 anos, e mais quatro amigos pretendem ir para lá. Espero que seja bom e que ajude a gente a renovar as energias para o próximo ano, que será de muitas mudanças na vida na universidade, aponta.

GUARAPARI

Para quem prefere sair da Capital, um dos destinos com mais festas é a cidade mais badalada do verão no Estado. Em Guarapari algumas das opções são a Praia do Morro, o clube Siribeira, Café de la Musique, Mansão 300º, Multiplace Mais e Thale Beach. No Multiplace Mais, localizado em Meaípe, o agito está garantido com o grupo Molejo e o Projeto 21, dos globais Marcello Mello Jr. e Bernardo Mesquita.

A festa tem início às 22 horas, o ingresso varia de R$ 80,00 a R$ 400, o último com open bar e open food.

A programação também está animada no interior do Espírito Santo. Em Itaúnas, o réveillon tem programação garantida no Buraco do Tatu. Haverá seis atrações: Forróçacana, Raízes do Sertão, Mestre Marron, Thais Nogueira, Trio Potiguá e DJ Rodrigo (BH). O valor do ingresso é R$ 50,00.

PROGRAMAÇÃO

Vitória

Praia de Camburi: Bloco Bleque e queima de fogos

Santo Antônio: Grupo Pele Morena e queima de fogos

Ilha das Caieiras: Queima de fogos

Horário: Das 21h às 1h

Bloco Bleque Crédito: Divulgação/Lúcia Marins Assessoria

Embrazado

Onde: Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Triângulo das Bermudas, Vitória

Horário: A partir das 22h

Atrações: P21, com Marcelo Mello Jr e Bernardo Mesquita (RJ), PedalaSamba e DJs

Valor: R$ 180,00 com open bar e open food

Réveillon Moqueka Prime 2019

Onde: Quiosque K4  Avenida Dante Michelini, Vitória

Horário: A partir das 21h

Atrações: Música ao som de Fábio Guerra e DJ Vinícius

Valor: R$ 280,00, open bar e open food.

Réveillon do Panela de Barro (K-5)

Onde: Quiosque 5, Avenida Dante Michelini, Camburi.

Horário: A partir das 21h

Atrações: DJ Júnior Cavalcante

Valor: R$ 280,00, open bar e open food

Caranguejo do Assis (K-6)

Onde: Quiosque 6, Avenida Dante Michelini, Vitória.

Horário: Das 22h às 3h

Atrações: Dj André Suela

Valor: R$ 300, open bar e open food

Réveillon Ilha Sensations

Onde: Ilha Buffet - Alameda Ponta Formosa, nº 350, Praia do Canto, Vitória

Horário: A partir das 22h

Atrações: Banda Bandeira 2 e DJs One Nice Experience

Valor: R$ 280 a R$ 400 o ingresso, open bar e open food.

Bebs

Onde: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luzia, Vitória

Horário: A partir das 22h

Atrações: Raoni Reis e Rafael Reis

Valor: R$ 140,00, open bar e open food. Venda: R$ 140,00, open bar e open food. Venda: sympla.com.br/bebs

Serra

Onde: Jacaraípe, Nova Almeida, Manguinhos, Bicanga, Praia de Carapebus, Balneário Carapebus

Atrações: Queima de fogos

Enseada de Manguinhos

Onde: Rua Ceciliano Abel de Almeida, 3, Manguinhos, Serra

Horário: Das 21h às 2h

Atrações: Cantora Viviane Miranda e banda 80 A Mais

Valor: R$ 300, sendo open food e open bar

Espaço Maria Mariana

Onde: Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra

Horário: Das 22h às 3h

Atrações: Banda Máquina do Tempo

Valor: R$ 120

Vila Velha

Onde: Praias da Costa, de Itaparica, da Concha (Barra do Jucu), dos Recifes (Barra do Jucu) e Rasa (Ponta da Fruta)

Atrações: Queima de fogos

Valor: Gratuito

Fogos de artifício na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Internauta/ Leonardo Ferreira

Caranguejo do Assis

Onde: Avenida da Praia, 290 - Praia de Itaparica, Vila Velha

Horário: Das 22h às 3h

Atrações: DJ

Valor: R$ 220, sendo open bar e open food. Venda: R$ 220, sendo open bar e open food. Venda: www.onticket.com.br

Réveillon no Coco Bambu

Onde: Coco Bambu Vila Velha  Shopping Praia da Costa

Horário: Das 21h às 3h

Atrações: Banda Os Snaps

Valor: R$ 250 adulto e R$ 125 para crianças de 5 a 10 anos, com buffet.

República da Barra

Onde: Rua Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha

Atrações: Banda de Congo, Paco DeeJay e a Banda Vitrolla

Guarapari

Onde: Praias do Morro, Santa Mônica, Peracanga, Meaípe, Centro

Atrações: Queima de fogos. Na Praia do Morro haverá também Rick e Renner

Valor: Gratuito

13/08/2018 - Rick e Renner Crédito: Instagram/@rickerenneroficial

Réveillon Luazul

Onde: Nova Guarapari, em Guarapari

Horário: A partir de 22h

Atrações: Elias Miúdo, João Fellipe e Rafael, Dj Fábio Marriel

Valor: Valor R$ 180 a R$ 250, sendo open bar e open food. Vendas: Valor R$ 180 a R$ 250, sendo open bar e open food. Vendas: ticketpremium.com.br

Woods Réveillon Mansão 2019

Onde: Mansão 300º, Rua Belo Horizonte nº 1, Meaípe, Guarapari

Horário: Das 22h30 às 6h

Atrações: Banda Trilha, Victor Valle, DJ Bero Costa, Pedro & Lucas, DJ Flyp, DJ Monia Lombardi

Valor: 6º lote : R$490 com open bar e buffet. Venda: (www.blueticket.com.br)

Réveillon Cafe de La Musique

Onde: Rua Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari

Horário: A partir das 22h

Atrações: Thiago Martins (RJ), Kvsh (MG), Phinos Live (RJ), DJ Phill Fernandes

Valor: R$ 650 com open bar open food. Venda: R$ 650 com open bar open food. Venda: www.eventbrite.com.br

Réveillon Thale Beach

Onde: Avenida Viña Del Mar - Enseada Azul, Guarapari

Horário: A partir das 22h30

Atrações: Gabriel Boni (SP), WildCap, Guga Prates, Jess Benevides e Victor Kill

Valor: 2º Lote Pista R$ 450,00 (meia). Vendas: Site Superticket

Réveillon Mais

Onde: R. A, Lote 9 - Meaípe

Horário: A partir das 22h

Atrações: Molejo, P21 e DJ Ivo Furtado

Valor: R$ 80 a R$ 400, o último é open bar e open food. Ingressos: R$ 80 a R$ 400, o último é open bar e open food. Ingressos: TicketPremium.com.br

Molejo Crédito: Divulgação

Réveillon Siribeira Iate Clube

Onde: R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari

Horário: A partir das 22h

Atrações: Grupo Sambadm (com as participações de Breno & Bernardo e de Raul Mesquita, vocalista da banda Sambasoul) e DJ

Valor: R$ 160 a 300, sendo open bar e open food. Vendas pelo site R$ 160 a 300, sendo open bar e open food. Vendas pelo site www.blueticket.com.br

Réveillon Lets Guarapari

Onde: Meaípe, Guarapari

Horário: A partir das 21h

Atrações: Pedro e Lucas,Baile do GG e Jean du PCB

Valor: R$ 250,00, sendo open bar e open food

Conceição da Barra

Praça da Folia, na orla de Conceição da Barra

Atrações: Afrobatucada, DJ Chambinho, Ricardinho da Bahia e Sambolada, a partir de 20h30

Praça do Ody, Distrito de Braço do Rio

Atrações: Rasthasom, João Lenonn & Juliano e Claudinho Nascimento, a partir de 21h30

Valor: Gratuito

Réveillon Buraco do Tatu - Itaúnas

Onde: Rua Ítalo Vasconcelos, nº 49, Itaúnas

Horário: A partir das 22h

Atrações: Forróçacana, Raízes do Sertão, Mestre Marron, Thais Nogueira, Trio Potiguá, DJ Rodrigo (BH)

Anchieta

Praia Central

Prateado Elétrico e Cadillac de Luxo, a partir de 22h

Praia de Ubu

Banda Tomaê, a partir das 22h30

Praia dos Castelhanos

Banda Tropical Brasil, a partir de 22h30

Praia de Inhaúma

Luiz Show, a partir das 22h30

Praia de Iriri

Jhones e Paulinho com participação de Bia Seixas, Banda Mundo e CIA e Show com Henrique Cabral e banda, a partir das 20h

Valor: Gratuito

Linhares

Pontal do Ipiranga

Apresentação da banda Staf, Banda Love Beach, a partir das 21h30

Regência

Fubica e Fernanda Pádua, a partir de 22h

Povoação

Banda Swingaê, Apresentação de Grupo de Dança, Banda Casaca, a partir de 21h

Valor Gratuito

Banda Casaca Crédito: Reprodução www.bandacasaca.com.br

São Mateus

Guriri

A partir das 17h

Atrações : Banda Mano Ghetto, Banda Oz Mannoz, Banda O Giro, Araketu, Dig Black

Valor Gratuito

Presidente Kennedy

Praia de Marobá

Flávia Mendonça e Pizindim, a partir das 23h

Praia das Neves

Banda Axé Bahia, a partir das 22h

Valor Gratuito

Marataízes

Onde: Praça do Erivelto

Horário: A partir das 18h

Atrações: Música ao vivo, cerveja artesanal e food truck

Valor: Gratuito

Colatina

Onde: Avenida José Zouain

Horário: 0h

Atrações: Queima de fogos organizada pela Igreja Batista após culto de fim de ano

Valor: Gratuito

Itapemirim

Praia Itaipava

Cantor Barrozinho e Banda Neón, a partir das 22h

Praia Itaoca

Fabrício Venturiny e Banda Blacksete, a partir de 22h

Vila de Itapemirim

Banda Flay e Banda Agitaê, partir das 22h

Valor: Gratuito

Aracruz

Horário: A partir das 18h30

Em Barra do Sahy

Laura Viana e Banda NewShow, Amanda e Banda, Léo Mai.

Em Santa Cruz

Diego Santana e Jhonny Lucas e Mateus

Valor: Gratuito

Piúma

Praia no quiosque n°8

Dj Brahim e Banda MC6, a partir das 21h

Avenida Beira Mar

Dj Vitinho e Beto Kauê