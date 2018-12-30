Sem lugar para passar a virada? Veja opções para curtir o réveillon

Apesar de faltar apenas um dia para a virada do ano, ainda dá tempo de se programar. Para quem ainda não tem lugar para ir, o Gazeta Online listou opções gratuitas e pagas para passar com a família, os amigos e até sozinho.
Turistas e capixabas têm a opção de aproveitar praias, clubes fechados e boates de Norte a Sul do Estado. Ainda é possível garantir ingresso em todas as 19 festas pagas que foram listadas.
Na Capital, há atrações que cabem em todos os bolsos. As pessoas que irão passar a virada na Praia de Camburi podem se preparar para pular bastante com o Bloco Bleque, que mistura pop e música popular brasileira. A banda é bem conhecida e sempre é figura certa nos carnavais e grandes eventos de rua da Capital. Além disso, haverá 17 minutos de fogos.
A bailarina Paloma Rigamonte, de 22 anos, e mais quatro amigos irão passar a virada na Praia de Camburi. Essa é a segunda vez que a turma se reúne no local para a chegada do novo ano. Inclusive, irão colocar tenda na areia.
Reunir os amigos para passar a virada do ano ajudará a começar 2019 com o pé direito. Neste ano sofri uma lesão na perna que me impediu de dançar balé, a intenção é que o próximo ano seja de superação e energia boa, comenta.
Pela primeira vez a Ilha das Caieiras terá fogos e isso promete atrair muitas pessoas para o local. A universitária Victória Venturini, de 22 anos, e mais quatro amigos pretendem ir para lá. Espero que seja bom e que ajude a gente a renovar as energias para o próximo ano, que será de muitas mudanças na vida na universidade, aponta.
GUARAPARI
Para quem prefere sair da Capital, um dos destinos com mais festas é a cidade mais badalada do verão no Estado. Em Guarapari algumas das opções são a Praia do Morro, o clube Siribeira, Café de la Musique, Mansão 300º, Multiplace Mais e Thale Beach. No Multiplace Mais, localizado em Meaípe, o agito está garantido com o grupo Molejo e o Projeto 21, dos globais Marcello Mello Jr. e Bernardo Mesquita.
A festa tem início às 22 horas, o ingresso varia de R$ 80,00 a R$ 400, o último com open bar e open food.
A programação também está animada no interior do Espírito Santo. Em Itaúnas, o réveillon tem programação garantida no Buraco do Tatu. Haverá seis atrações: Forróçacana, Raízes do Sertão, Mestre Marron, Thais Nogueira, Trio Potiguá e DJ Rodrigo (BH). O valor do ingresso é R$ 50,00.
PROGRAMAÇÃO
Vitória
Praia de Camburi: Bloco Bleque e queima de fogos
Santo Antônio: Grupo Pele Morena e queima de fogos
Ilha das Caieiras: Queima de fogos
Horário: Das 21h às 1h
Embrazado
Onde: Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Triângulo das Bermudas, Vitória
Horário: A partir das 22h
Atrações: P21, com Marcelo Mello Jr e Bernardo Mesquita (RJ), PedalaSamba e DJs
Valor: R$ 180,00 com open bar e open food
Réveillon Moqueka Prime 2019
Onde: Quiosque K4 Avenida Dante Michelini, Vitória
Horário: A partir das 21h
Atrações: Música ao som de Fábio Guerra e DJ Vinícius
Valor: R$ 280,00, open bar e open food.
Réveillon do Panela de Barro (K-5)
Onde: Quiosque 5, Avenida Dante Michelini, Camburi.
Horário: A partir das 21h
Atrações: DJ Júnior Cavalcante
Valor: R$ 280,00, open bar e open food
Caranguejo do Assis (K-6)
Onde: Quiosque 6, Avenida Dante Michelini, Vitória.
Horário: Das 22h às 3h
Atrações: Dj André Suela
Valor: R$ 300, open bar e open food
Réveillon Ilha Sensations
Onde: Ilha Buffet - Alameda Ponta Formosa, nº 350, Praia do Canto, Vitória
Horário: A partir das 22h
Atrações: Banda Bandeira 2 e DJs One Nice Experience
Valor: R$ 280 a R$ 400 o ingresso, open bar e open food.
Ingresso: www.blueticket.com.br
Bebs
Onde: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luzia, Vitória
Horário: A partir das 22h
Atrações: Raoni Reis e Rafael Reis
Valor: R$ 140,00, open bar e open food. Venda: sympla.com.br/bebs
Serra
Onde: Jacaraípe, Nova Almeida, Manguinhos, Bicanga, Praia de Carapebus, Balneário Carapebus
Atrações: Queima de fogos
Enseada de Manguinhos
Onde: Rua Ceciliano Abel de Almeida, 3, Manguinhos, Serra
Horário: Das 21h às 2h
Atrações: Cantora Viviane Miranda e banda 80 A Mais
Valor: R$ 300, sendo open food e open bar
Espaço Maria Mariana
Onde: Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra
Horário: Das 22h às 3h
Atrações: Banda Máquina do Tempo
Valor: R$ 120
Vila Velha
Onde: Praias da Costa, de Itaparica, da Concha (Barra do Jucu), dos Recifes (Barra do Jucu) e Rasa (Ponta da Fruta)
Atrações: Queima de fogos
Valor: Gratuito
Caranguejo do Assis
Onde: Avenida da Praia, 290 - Praia de Itaparica, Vila Velha
Horário: Das 22h às 3h
Atrações: DJ
Valor: R$ 220, sendo open bar e open food. Venda: www.onticket.com.br
Réveillon no Coco Bambu
Onde: Coco Bambu Vila Velha Shopping Praia da Costa
Horário: Das 21h às 3h
Atrações: Banda Os Snaps
Valor: R$ 250 adulto e R$ 125 para crianças de 5 a 10 anos, com buffet.
República da Barra
Onde: Rua Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha
Atrações: Banda de Congo, Paco DeeJay e a Banda Vitrolla
Valor: R$ 60. Ingresso: www.superticket.com
Guarapari
Onde: Praias do Morro, Santa Mônica, Peracanga, Meaípe, Centro
Atrações: Queima de fogos. Na Praia do Morro haverá também Rick e Renner
Valor: Gratuito
Réveillon Luazul
Onde: Nova Guarapari, em Guarapari
Horário: A partir de 22h
Atrações: Elias Miúdo, João Fellipe e Rafael, Dj Fábio Marriel
Valor: Valor R$ 180 a R$ 250, sendo open bar e open food. Vendas: ticketpremium.com.br
Woods Réveillon Mansão 2019
Onde: Mansão 300º, Rua Belo Horizonte nº 1, Meaípe, Guarapari
Horário: Das 22h30 às 6h
Atrações: Banda Trilha, Victor Valle, DJ Bero Costa, Pedro & Lucas, DJ Flyp, DJ Monia Lombardi
Valor: 6º lote : R$490 com open bar e buffet. Venda: (www.blueticket.com.br)
Réveillon Cafe de La Musique
Onde: Rua Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari
Horário: A partir das 22h
Atrações: Thiago Martins (RJ), Kvsh (MG), Phinos Live (RJ), DJ Phill Fernandes
Valor: R$ 650 com open bar open food. Venda: www.eventbrite.com.br
Réveillon Thale Beach
Onde: Avenida Viña Del Mar - Enseada Azul, Guarapari
Horário: A partir das 22h30
Atrações: Gabriel Boni (SP), WildCap, Guga Prates, Jess Benevides e Victor Kill
Valor: 2º Lote Pista R$ 450,00 (meia). Vendas: Site Superticket
Réveillon Mais
Onde: R. A, Lote 9 - Meaípe
Horário: A partir das 22h
Atrações: Molejo, P21 e DJ Ivo Furtado
Valor: R$ 80 a R$ 400, o último é open bar e open food. Ingressos: TicketPremium.com.br
Réveillon Siribeira Iate Clube
Onde: R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari
Horário: A partir das 22h
Atrações: Grupo Sambadm (com as participações de Breno & Bernardo e de Raul Mesquita, vocalista da banda Sambasoul) e DJ
Valor: R$ 160 a 300, sendo open bar e open food. Vendas pelo site www.blueticket.com.br
Réveillon Lets Guarapari
Onde: Meaípe, Guarapari
Horário: A partir das 21h
Atrações: Pedro e Lucas,Baile do GG e Jean du PCB
Valor: R$ 250,00, sendo open bar e open food
Conceição da Barra
Praça da Folia, na orla de Conceição da Barra
Atrações: Afrobatucada, DJ Chambinho, Ricardinho da Bahia e Sambolada, a partir de 20h30
Praça do Ody, Distrito de Braço do Rio
Atrações: Rasthasom, João Lenonn & Juliano e Claudinho Nascimento, a partir de 21h30
Valor: Gratuito
Réveillon Buraco do Tatu - Itaúnas
Onde: Rua Ítalo Vasconcelos, nº 49, Itaúnas
Horário: A partir das 22h
Atrações: Forróçacana, Raízes do Sertão, Mestre Marron, Thais Nogueira, Trio Potiguá, DJ Rodrigo (BH)
Valor Unitário Meia: R$ 70,00 Venda: www.onticket.com.br
Anchieta
Praia Central
Prateado Elétrico e Cadillac de Luxo, a partir de 22h
Praia de Ubu
Banda Tomaê, a partir das 22h30
Praia dos Castelhanos
Banda Tropical Brasil, a partir de 22h30
Praia de Inhaúma
Luiz Show, a partir das 22h30
Praia de Iriri
Jhones e Paulinho com participação de Bia Seixas, Banda Mundo e CIA e Show com Henrique Cabral e banda, a partir das 20h
Valor: Gratuito
Linhares
Pontal do Ipiranga
Apresentação da banda Staf, Banda Love Beach, a partir das 21h30
Regência
Fubica e Fernanda Pádua, a partir de 22h
Povoação
Banda Swingaê, Apresentação de Grupo de Dança, Banda Casaca, a partir de 21h
Valor Gratuito
São Mateus
Guriri
A partir das 17h
Atrações : Banda Mano Ghetto, Banda Oz Mannoz, Banda O Giro, Araketu, Dig Black
Valor Gratuito
Presidente Kennedy
Praia de Marobá
Flávia Mendonça e Pizindim, a partir das 23h
Praia das Neves
Banda Axé Bahia, a partir das 22h
Valor Gratuito
Marataízes
Onde: Praça do Erivelto
Horário: A partir das 18h
Atrações: Música ao vivo, cerveja artesanal e food truck
Valor: Gratuito
Colatina
Onde: Avenida José Zouain
Horário: 0h
Atrações: Queima de fogos organizada pela Igreja Batista após culto de fim de ano
Valor: Gratuito
Itapemirim
Praia Itaipava
Cantor Barrozinho e Banda Neón, a partir das 22h
Praia Itaoca
Fabrício Venturiny e Banda Blacksete, a partir de 22h
Vila de Itapemirim
Banda Flay e Banda Agitaê, partir das 22h
Valor: Gratuito
Aracruz
Horário: A partir das 18h30
Em Barra do Sahy
Laura Viana e Banda NewShow, Amanda e Banda, Léo Mai.
Em Santa Cruz
Diego Santana e Jhonny Lucas e Mateus
Valor: Gratuito
Piúma
Praia no quiosque n°8
Dj Brahim e Banda MC6, a partir das 21h
Avenida Beira Mar
Dj Vitinho e Beto Kauê
Valor: Gratuito