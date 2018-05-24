Sem gasolina comum, aditivada tem que ter preço reduzido?

Em entrevista ao, o especialista em Direito Civil e do Consumidor, também comentarista da(92,5 FM), Luiz Gustavo Tardin, esclareceu sobre o assunto. "Na ausência da gasolina comum, o posto deve vender a gasolina aditivada pelo preço da aditivada. O estabelecimento não tem o dever de vender a gasolina mais cara por um preço mais barato só por conta da falta do produto", explicou.