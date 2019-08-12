Home
>
Grande Vitória
>
Sem definição, ônibus seguem sem rodar na tarde desta segunda

Sem definição, ônibus seguem sem rodar na tarde desta segunda

A assembleia reunirá rodoviários às 16h desta segunda-feira (12) na Praça Oito, no Centro de Vitória. O encontro poderá definir se os ônibus voltam a circular ainda hoje