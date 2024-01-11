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Grande Vitória

Seis jacarés já foram resgatados em áreas urbanas neste ano no ES

A aparição desses animais está diretamente ligada com o avanço das cidades sob os ambientes naturais e também devido ao verão. Especialista orienta o que fazer caso encontre um deles
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

11 jan 2024 às 17:05

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 17:05

Projeto fomenta conservação do jacaré-do-papo-amarelo no ES
Projeto Caiman fomenta conservação do jacaré-do-papo-amarelo no ES Crédito: Leonardo Merçon
Os jacarés estão na área. Somente nos 10 primeiros dias de 2024, 6 jacarés-de-papo-amarelo já foram resgatados em áreas urbanas no Espírito Santo. Em todo o mês de janeiro do ano passado, foram 13. Já em todo o ano passado, foram 74 resgates. As informações são do Projeto Caiman, centro de educação ambiental e pesquisa que promove a conservação da espécie no Estado.
Na última terça-feira (9) um jacaré decidiu se refrescar dentro do chafariz localizado na área externa do hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Pessoas que testemunharam a situação registraram a cena. Veja:
O Coordenador do projeto e médico veterinário, Yhuri Nóbrega, explica que a aparição desses animais em áreas urbanas está diretamente ligada com o avanço das cidades sob os ambientes naturais e também devido ao verão. “A chegada do verão coincide com o período reprodutivo desses animais. Isso faz com que eles se movimentem mais, pois são répteis, animais de sangue frio”, esclareceu.
Segundo o coordenador, todos os anos o projeto resgata cerca de 70 jacarés afetados de alguma forma pela urbanização. Após serem resgatados, os animais passam por uma avaliação clínica-veterinária minuciosa, são reabilitados e devolvidos para a natureza.

Encontrei um jacaré. O que fazer?

A orientação do especialista para quem encontrar um jacaré é, em primeiro lugar, não incomodar o animal, manter uma distância segura e monitorá-lo. Em seguida, deve-se ligar para o Ciodes 190. “O Projeto Caiman atua de maneira integrada com o Ciodes. Após o acionamento, uma equipe de especialistas do projeto vai até o local zelar pela saúde e bem-estar do animal. Durante o resgate, também é feita uma conscientização ambiental”. O atendimento funciona 24h por dia durante todos os dias da semana.
Yhuri Nóbrega afirma que o Estado possui o maior berçário de jacarés da Mata Atlântica. São cerca de 600 jacarés. “O Espírito Santo é uma referência mundial na ação de conservação dos jacarés. Diversos setores da sociedade estão unidos para salvar o jacaré-de-papo-amarelo da lista de animais ameaçados de extinção. O que mostra que o capixaba tem uma fórmula para conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental”, finalizou.

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