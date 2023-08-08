Projeto fomenta conservação do jacaré-do-papo-amarelo no ES Crédito: Leonardo Merçon

Na natureza, cada espécie possui um papel singular e a sobrevivência de uma impacta no equilíbrio de todo um ecossistema. Os jacarés-do-papo-amarelo (Caiman latirostris), ameaçados de extinção, são exemplos disso: eles protegem as águas e florestas do Espírito Santo tanto por se alimentarem de animais menores como por oferecerem matéria orgânica a outros animais, em especial os peixes.

Até 2014, não havia um programa de conservação desta espécie no Estado. Essa realidade mudou com o início do Projeto Caiman, uma iniciativa pioneira do Instituto Marcos Daniel em parceria com a ArcelorMittal Tubarão, que tem como objetivo conservar a espécie e proteger as águas e florestas do Espírito Santo.

Os pesquisadores do IMD fazem o monitoramento e recuperação dos jacarés, desenvolvem estudos, promovem educação ambiental para comunidades e contribuem na formação de jovens pesquisadores.

“O Projeto possui grande relevância para a proteção da biodiversidade e desenvolvimento sustentável do Espírito Santo. A iniciativa está totalmente alinhada aos objetivos para o desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU e vem contribuindo de maneira robusta para a proteção da natureza”, destaca Yhuri Nóbrega, coordenador do Projeto.

A parceria com a ArcelorMittal tem sido citada como exemplo de como desenvolvimento industrial pode fomentar a preservação do meio ambiente. Crédito: Leonardo Merçon

As pesquisas científicas indicam que mais de 500 jacarés do papo-amarelo habitam as lagoas da ArcelorMittal na Serra – é o local com a maior quantidade e com a população mais saudável em todo o Espírito Santo e uma das maiores do Brasil.

Além de uma equipe de biólogos e diversos profissionais capacitados, são utilizadas câmeras para o acompanhamento dos jacarés da região. A partir das gravações, os biólogos aprendem mais sobre o comportamento do animal, inclusive na época de reprodução e eclosão de ovos.

Reconhecimento público

A parceria com a ArcelorMittal tem sido citada como exemplo de como desenvolvimento industrial pode fomentar a preservação do meio ambiente.

“O Projeto Caiman e a ArcelorMittal estão mostrando ao mundo que desenvolvimento industrial e proteção do meio ambiente andam lado a lado. A sustentabilidade é uma prioridade e essa mensagem que deixamos é um legado importante”, destaca o coordenador Yhuri Nóbrega.

Projeto fomenta conservação do jacaré-do-papo-amarelo no ES Crédito: Leonardo Mercon

Em 2022, em sessão solene na Assembleia Legislativa do Espírito Santo em Vitória-ES, os pesquisadores do Instituto Marcos Daniel foram agraciados com a maior honraria relacionada à causa ambiental no Estado do Espírito Santo, a Comenda Augusto Ruschi.

O Projeto Caiman é uma iniciativa capixaba que é reconhecida como uma referência mundial em conservação da biodiversidade.

Saiba mais sobre o Jacaré-do-Papo-Amarelo

O jacaré-do-papo-amarelo é um animal carnívoro que vive aproximadamente cinquenta anos. São conhecidos por este nome pois, durante a fase do acasalamento, estes animais costumam ficar com a área do papo amarelada. Possuem o focinho mais largo de todos os crocodilianos. O nome científico latirostris (nariz largo) vem do latim lati (largo ou amplo) e rostris (nariz ou focinho).

Mais de 70% de toda a população mundial de jacarés-de-papo--amarelo vive no Brasil, em uma área que vai desde a região costeira do Rio Grande do Norte, passando pelas bacias dos rios São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai, até alcançar a lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul.

As pesquisas científicas demonstram que o jacaré é uma espécie fundamental para a proteção das águas e florestas do ES. Sendo assim, uma espécie estratégica para alcançarmos o desenvolvimento sustentável no Espírito Santo.

Fonte: Projeto Caiman