Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado em quintal de casa em Cariacica

A equipe do Instituto Caiman, uma iniciativa de pesquisa e conservação das populações do jacaré-de-papo-amarelo, foi chamada pela PM e capturou o animal

Um jacaré-de-papo-amarelo foi resgatado em uma ribanceira no quintal de uma casa do bairro Bela Vista, em Cariacica, na manhã do último domingo (17). O animal apareceu no quintal da residência de Márcio Miranda, que acionou a Polícia Militar.