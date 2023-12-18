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A salvo

Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado em quintal de casa em Cariacica

A equipe do Instituto Caiman, uma iniciativa de pesquisa e conservação das populações do jacaré-de-papo-amarelo, foi chamada pela PM e capturou o animal

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 17:17

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 dez 2023 às 17:17
Um jacaré-de-papo-amarelo foi resgatado em uma ribanceira no quintal de uma casa do bairro Bela Vista, em Cariacica, na manhã do último domingo (17). O animal apareceu no quintal da residência de Márcio Miranda, que acionou a Polícia Militar. 
A equipe do Instituto Caiman, uma iniciativa de pesquisa e conservação das populações do jacaré-de-papo-amarelo, foi chamada pela PM e capturou o animal. Após o resgate, foi realizada a biometria e a equipe descobriu que se trata de uma fêmea. 
"É muito ativa. No momento da captura percebemos que ela estava muito agitada. Demos o nome dela de Campbell. Uma das estagiárias que estava acompanhando a gente estava fazendo aniversário, então demos o sobrenome dela como homenagem", contou a Laura Coutinho Fermo, geógrafa e estudante de medicina veterinária.

Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado em Cariacica

A equipe ainda teve uma surpresa: Campbell, que tem 1,53 metro, possui ovos. "Até por isso ela estava se distanciando do rio, que é próximo, para montar o ninho. Conseguimos apalpar e com o ultrassom teremos noção do tamanho, quantos são", afirmou Laura Coutinho Fermo.

Jacaré-de-papo-amarelo

O jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) é uma espécie símbolo da Mata Atlântica e vivem somente na América do Sul. A distribuição geográfica da espécie se estende pelo Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. O jacaré-de-papo-amarelo ocorre em ecossistemas associados à água e vegetação, como rios, pântanos, lagoas, manguezais. 

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