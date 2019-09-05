Saúde Pública

Seis hospitais do ES funcionam com o alvará dos bombeiros vencido

A informação é do Corpo de Bombeiros. Na lista, estão incluídos hospitais da Grande Vitória e de São Mateus

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 17:39

Novo Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - 09/09/2014

Além do Hospital Infantil de Vitória, outros cinco hospitais públicos do Espírito Santo funcionam com o alvará do Corpo de Bombeiros vencido. Estão nessa lista o Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) e o Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha; o São Lucas (Hospital Estadual de Urgência e Emergência), em Vitória; o Dório Silva, na Serra e o Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.

A informação é do Corpo de Bombeiros. Dos cinco, os alvarás do Himaba e do São Lucas venceram recentemente, em agosto. As duas instituições entraram com o processo de regularização antes do vencimento e estão dentro do prazo de 60 dias, estabelecido pela corporação para fazer adequações no prédio.

Porta-voz do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, o tenente-coronel Carlos Wagner pontua que a situação desses cinco hospitais não oferece tanto risco como no Infantil de Vitória. "Se tivesse igual, a gente estava com a guarnição lá nesses hospitais como estamos no Infantil. Em muitos desses casos, as instituições precisam de pequenos ajustes: em algumas situações podem ter mudado uma porta de local ou feito um puxadinho, o que mudou o layout e necessita de ajustes", esclarece o militar.

Já o Antônio Bezerra de Faria chegou a ser vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, mas a corporação pediu alguns ajustes no projeto. Uma nova vistoria deve ser feita nas próximas semanas.

Para o prédio do hospital de São Mateus, o governo do Estado tomou a mesma decisão que vem analisando para o Infantil de Vitória, que é encerrar as atividades no prédio antigo onde atualmente funciona a instituição. Enquanto no Infantil de Vitória, o governo ainda analisa se transfere os serviços para outra unidade ou se constrói um novo hospital, na cidade do Norte, a opção já foi definida e será a construção de outro prédio.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros não soube precisar como está o processo de regularização dos hospitais Dório Silva, na Serra e o Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. A Secretaria de Estado da Saúde, a Sesa, foi procurada pela reportagem, mas ainda não se pronunciou sobre o assunto. Mais cedo, em coletiva de imprensa, disse que o Governo do Estado iniciou um processo licitatório para reforma e manutenção de prédios públicos, desembolsando R$ 220 milhões. Desse valor, R$ 140 milhões serão usados nos hospitais próprios do Estado.

